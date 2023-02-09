PLG／補班好苦!　富邦勇士推出上班族主題日

臺北富邦勇士在農曆春節後找回贏球感覺，打出連勝。球團也延續氣勢，將首次打造一連三場的「上班族狂想曲三部曲」主題週，從2月19日星期天的「明天不想上班」、21日星期二「小週末」，再到24日星期五之「TGIF」，陪上班族度過補班的日子。
記者廖聿偉/綜合報導
2月19日星期天主場迎戰桃園璞園領航猿，率先登場上班族狂想曲的首部曲：明天不想上班，當天進場即贈送「驅離慣老闆！厭世紙膠帶」，勇士聽見上班族的心聲，以文青小物療癒球迷，此外還贈送「白蘭氏五味子芝麻錠」，讓球迷在週一上工前一晚調節生理機能，幫助身心充分休息好入睡。除此之外，當日15:00「和平夜市拍賣會」再次開張，將公益競標球員簽名看板及Angels簽名球衣，其中Fubon Angels檸檬人形立牌於1月29日經兩次競標總額高達53,000元， 2月19日進行第3次公益拍賣，本次募得之款項將全數捐助至台灣癌症基金會。
2月21日星期二交手新竹街口攻城獅，準備迎接小週末的到來，進場贈送「鬧事必備！Travis同款迷你小金鑼」，邀請球迷一起來胡鬧，讓勇士之夜響徹雲霄。2月24日星期五對戰福爾摩沙台新夢想家，終於等到上班狂想曲的第三部曲：TGIF！週五終於到來，進場贈品送出尖叫雞，讓你盡情按壓發洩對工作的不滿。
平時工作辛苦壓力大，勇士主場成為下班後的最佳娛樂場所。從2月19日至2月24日，一連六天三場賽事，不管平日還週末，都讓臺北富邦勇士的職業賽事成為生活的一部份。