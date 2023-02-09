薪水晚發影響勞工生活　勞動部訂原則、約定工資給付日

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勞動部經會商地方主管機關、專家學者及工商團體意見後，訂定5大指導原則，包括規範勞雇雙方約定工資給付的次數，不得低於每一個月給付1次。
勞雇雙方約定的工資給付日如逾工資計算週期屆滿後15天，地方主管機關應立即輔導事業單位調整；地方主管機關並應依據期程表，輔導事業單位逐年向前調整工資給付日，以2026年底僱用勞工100人以上的事業單位於工資計算週期屆滿後5天內給付工資、僱用勞工99人以下的事業單位7天內給付工資作為目標。
延時工資（加班費）及假日出勤加倍工資未另約定給付日者，應於最近的工資給付日或併當月份工資發給；另有約定工資給付日或工資計算週期者，仍不得低於每一個月給付1次，最遲亦應於計算週期屆滿後15天內給付。
勞雇雙方另有約定按季、半年或年結算並給付特定獎金者，給付日期仍應有合理的約定；工資給付日如遇假日，雇主可提前發放，最遲亦應於原約定的工資給付日發給，不得逕自延後給付。
勞動部強調，該指導原則並非法令的強制規定，是以行政指導方式，透過地方主管機關柔性輔導，鼓勵事業單位依期程表向前推進，並未訂定罰則。
勞動部說，整個規劃期程，是以4年時間漸進推動，且各階段目標間保留緩衝年度，讓事業單位有配合調整薪資作業流程及財務狀況空間；此外，並依事業單位規模大小分訂目標，減少小微型企業配合調整的難度，希望讓所有事業單位都可以一步一步的跟上，共同維護勞工受領工資的權益。