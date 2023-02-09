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MLB／「生化人」籃球嘛欸通！將受邀參加NBA名人賽

▲Albert Pujols。（圖／美聯社／達志影像）
▲Albert Pujols。（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

美國職籃NBA明星賽將於美國時間2月17日正式展開，打頭陣的賽事就是邀請各方名人參與的名人邀請賽，大聯盟今年有兩位相關選手將受邀參與這個賽事，分別是剛宣布引退的前聖路易紅雀隊強打「生化人」Albert Pujols以及休士頓太空人隊的明星三壘手Alex Bregman。

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但是參與的兩位選手卻是分別擔任不同的角色，Pujols是以選手的身份參賽，而Bregman則是擔任教練，Pujols是被分在由猶他爵士隊大股東Ryan Smith帶領的球隊，該隊教練除了有Bregman之外，還有WNBA傳奇球星Lisa Leslie以及知名饒舌歌手肥仔喬(Fat Joe)。


曾經夢想成為一名NBA球員的Bregman，談到將首次在籃球場上執教表示「我真想親自下場打，但並不被允許」，因為MLB的合約中有對球員參與其他運動設有嚴格規範，但他也因此獲得執教「退役球員」Albert Pujols的機會，Bregman笑說「我從沒想像過我有一天能執教Albert，我不知道到時候在場上會發生什麼事，但我一定會趁這個機會問他一些棒球技巧」。


本次名人賽Pujols的隊友還有其他選手與棒球有關係，WNBA的明星球員Diamond DeShields是大聯盟外野手Delino DeShields Jr.的妹妹，另外還有其他領域的名人，包含知名歌手Kane Brown、知名饒舌歌手Cordae、Ozuna、演員Sinqua Walls、Everett Osborne、主持人Marcos Mion、職業美式足球NFL傳奇選手Calvin Johnson、美國職業摔角WWE巨星米茲(The Miz)以及Jimmy Kimmel脫口秀節目的現場記者Guillermo Rodriguez。


將在本次比賽與Smith隊交手的球隊將由前NBA巨星，同時也是爵士隊小股東Dwyane Wade領軍，教練團成員有「字母哥」三兄弟Giannis Antetokounmpo、Thanasis Antetokounmpo與Alex Antetokounmpo，參加的選手有今年才來台灣開過球的「尚氣」劉思慕、Youtube創作者Jesser、喜劇演員Hasan Minhaj、知名拉丁歌手Nicky Jam、知名歌手、演員Janelle Monáe、知名饒舌歌手21 Savage、印度NBA品牌大使Ranveer Singh、知名健身教練Alex Toussaint、網球選手Frances Tiafoe、NFL選手DK Metcalf與WNBA明星選手Arike Ogunbowale。

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