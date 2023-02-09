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親赴行政院會　黃偉哲替市場商家、小吃攤請命

▲黃偉哲今日親自出席行政院會，受訪時提及在會中主要向中央爭取市場、商圈的後疫情振興方案。（圖／記者陳威叡攝，2023.02.09）
▲黃偉哲今日親自出席行政院會，受訪時提及在會中主要向中央爭取市場、商圈的後疫情振興方案。（圖／記者陳威叡攝，2023.02.09）

記者陳威叡／台北報導

行政院今（9）日召開院會，六都首長包括台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁皆親自北上出席，黃偉哲受訪表示，此次主要持續向中央爭取市場、商圈的後疫情振興方案，讓大家生活更好，強調台南是觀光與美食之都，有很多商圈、市場商家與小吃攤，是沒有稅籍的微型企業，在需要貸款時常求助無門，因此特別拜託院長陳建仁給予協助，院長也在會中指示金管會與經濟部必須立即處理。

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黃偉哲受訪時表示，疫情後雖然國際貿易開放，但世界經濟情勢急遽往下，所以在這次院會中，希望中央與地方合作，政府必須「下重手、出重力」幫助中小企業，也希望在疫後經濟特別條例中，能夠減輕中小企業貸款壓力，讓振興「看得到也吃得到」。

此外黃偉哲也為市場商家、小吃攤請命，他說，台南市是觀光與美食之都，有很多的商圈、市場的商家或小吃攤，是沒有稅籍的微型企業，在需要貸款時常求助無門，經常因為銀行雨天收傘讓生計受到影響，所以特別拜託院長陳建仁協助，也感謝院長在會中指示金管會與經濟部必須重視。

黃偉哲也說明，在院會中討論到各項工程的缺工問題，院長陳建仁也指示勞動部與經濟部著手處理。

最後黃偉哲說，呼籲朝野共同支持行政院疫後經濟特別條例，尤其過年後陸續發生的轉職潮與無薪假，希望這一波的振興措施可以盡快實施，照顧小店家、小攤販，照顧千千萬萬個家庭。

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