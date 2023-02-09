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快訊／本土確診+20572！死亡個案增45人　境外移入348例

▲指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
▲指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今天（9日）宣布，本土新增20572例COVID-19確診病例，另外有348例境外移入、45例死亡個案。

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▲指揮中心表示，今天新增20572例本土個案，死亡新增45例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，今天新增20572例本土個案，死亡新增45例。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之20,572例本土病例，為9,278例男性、11,287例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,990例)，臺中市(2,566例)，高雄市(2,495例)，桃園市(2,259例)，臺北市(1,885例)，臺南市(1,743例)，彰化縣(968例)，新竹縣(647例)，新竹市(522例)，屏東縣(515例)，苗栗縣(456例)，雲林縣(450例)，基隆市(425例)，宜蘭縣(416例)，南投縣(311例)，嘉義縣(251例)，花蓮縣(251例)，嘉義市(186例)，臺東縣(118例)，金門縣(55例)，澎湖縣(50例)，連江縣(13例)。

指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為22例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2023)年1月5日至2月5日，死亡日期介於今年1月13日至2月6日。

指揮中心說明，今日新增348例境外移入個案中，為170例男性、177例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月9日至2月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,952,066例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,197,133例排除)，其中9,754,006例確診，分別為51,172例境外移入、9,702,780例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,894例COVID-19死亡病例，其中16,873例本土，個案居住縣市分布為新北市3,294例、臺北市1,861例、臺中市1,808例、高雄市1,689例、臺南市1,247例、桃園市1,240例、彰化縣1,080例、屏東縣667例、雲林縣546例、南投縣538例、苗栗縣468例、嘉義縣446例、宜蘭縣348例、基隆市337例、新竹縣279例、嘉義市277例、花蓮縣277例、臺東縣204例、新竹市184例、澎湖縣44例、金門縣39例；另21例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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