新聘家事移工加職保　配合「移工一站式服務」

隨著人口高齡化及少子女化，許多家庭僱用外籍家庭看護工或家庭幫傭(下稱家事移工)來協助照顧家中長輩或失能成員的日常起居。為提升家事移工的勞動保障，勞工職業災害保險及保護法(下稱災保法)將其納為強制投保對象，勞動部勞工保險局(下稱勞保局)自今(112)年起配合「新聘家事移工一站式服務」，辦理新聘家事移工職業災害保險(下稱職保)加保作業，使家事移工參加職保更即時且簡便，以確保其工作生活安全。
記者賴正琳／綜合報導
災保法自111年5月1日施行，依規定經中央主管機關核發聘僱許可之家事移工雇主，應於移工到職當日為其申報加保。鑑於家事移工之雇主多為自然人，為保障移工投保權益，並避免雇主因未諳法令規定而受罰，勞保局已運用勞動力發展署(下稱勞發署)提供之家事移工聘僱許可資料，發函通知移工雇主相關規定，並辦理簡便加保作業。截至111年10月31日止，職保生效中之家事移工投保單位共15萬9,183家，被保險人共16萬4,307人。
又自112年1月1日起，勞動部開辦「移工一站式入境服務」，針對新聘或逾5年未參加講習的家事移工，辦理入境講習及整合性服務。勞保局將配合於移工完成入境講習後，向勞發署介接相關資料，協助完成職保加保作業，並針對初次成立投保單位之雇主寄發簡訊通知。雇主如欲查詢其保險證號，亦可至勞保局官網/線上申辦/外籍家事移工納保專區查詢。
另外，考量家事移工每月保險費僅48元(職災費率為0.18%)，而雇主至金融機構、便利商店或全國繳費網繳費尚須支付手續費，如按月寄發繳款單，恐造成雇主困擾並不敷行政效益，爰參考勞發署之就業安定費寄發月份，每3個月(每年2月、5月、8月、11月)寄發一次家事移工職保繳款單，以減輕民眾繳費之手續及費用負擔。
勞保局提醒，如家事移工離職、轉換雇主或廢止聘僱時，雇主應於當日填列退保申報表寄送勞保局，即時申報移工退保，以正確計算保險費。民眾如想進一步瞭解新聘家事移工一站式服務，可至「移工一站式服務網」下載「移工一站式服務問答集」參閱。