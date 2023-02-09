援助土、敘百年強震！芥菜種會成立捐款捐物大平台

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長期在敘利亞進行人道救援的方案主任Raija-Liisa Schmidt-Teigen說，「我們非常擔心這次地震受影響的敘利亞家庭，在經歷了10多年的危機，寒冷多雨的冬天又失去了家園。」
芥菜種會指出，Medair於1989年成立，長期在各國執行緊急人道救援，也是敘利亞內戰後少數獲准進入援助的國際組織，此次地震位在敘利亞駐點處阿勒波（Aleppo）也是災區，所幸相關人員都安全，目前除了已啟動相關的救援工作，Medair位在瑞士總部也派出緊急救援團隊到達災區，會依據兩國的實際需求補足資源上的需要。
強震災害加上冬季風暴，讓救援更加困難，芥菜種會捐款2萬元美金緊急援助，第一階發起700萬募款計畫，將提供緊急避難安置的物資需求及緊急醫療服務，後續視需要進行災民安置合作計畫。
此外，芥菜種會發起募集物資，即日起開放位在新北市、花蓮縣和台南市的服務據點，依照國際聯合國人道救援考量傳染疾病、人道救援基本上人人平等的原則，不收二手物品，2月15日截止，賑災基金會將統一由包機運送到災區。
芥菜種會執行長李肇家說，此次物資募集邀集夥伴教會及志工人力，也向長期合作的企業發動募集藥品等必需品，希望集結更多人的力量一起提供幫助，讓跨國的人道援助成為全民行動，把台灣的愛心帶往災區。