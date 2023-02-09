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個資外洩事件頻傳　陳建仁命成立獨立監督機制

▲對於個資外洩事件頻傳，陳宗彥轉述院長陳建仁於院會上指示3政委，認為未來應該加速研議獨立監督機制。（圖／行政院提供）
▲對於個資外洩事件頻傳，陳宗彥轉述院長陳建仁於院會上指示3政委，認為未來應該加速研議獨立監督機制。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

近來包括和泰車旗下共享汽機車服務iRent傳出個資外洩，華航也傳出會員個資遭駭，對此行政院長陳建仁今（9）日於院會中指示3政委，認為未來應該加速研議獨立監督機制。行政院發言人陳宗彥也補充，院長希望速度加快，上路的時間點也有待政委加快完成機制，化解社會各界對個資與資安的疑慮。

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對於外界關注近來資安事件頻傳，陳宗彥說，對此行政院副院長鄭文燦有召集政委跟部會討論，擬定出幾項短、中、長期的措施方向。

陳宗彥表示，首先是維持「行政院國家資通安全會報」與「行政機關落實個人資料保護執行聯繫會議」召開，但資安會報將視情況納入個資保護的個別議題，此外會中也提出個資保護的短期強化方案，後續也會提報到聯繫會議進行討論。

陳宗彥指出，國發會將就新的機制制定「行政院及所屬各機關落實個人資料保護聯繫作業要點」，於適當的情況進行各部會的合作聯繫，例如外洩案件若已涉及刑事犯罪，主管機關進行行政檢查時，得洽司法檢察機關，包括刑事局、調查局等協助，同時各部會也應配合修正安全維護辦法。

陳宗彥說，短期措施部分，將要求現已訂定安維辦法的各機關及其主管事業，在發生重大矚目事件時立即通報，並且個資行政檢查小組也須偕同數位部、國家資通安全研究所在3日內進行行政檢查，10日內完成檢查報告，兩周內提報到政委所主持的專案會議進行報告。

陳宗彥指出，在作業要點修訂之前，已發生的案件也應加速處理，如iRent客戶個資外洩一案，交通部已依照《個資法》規定處以20萬元罰鍰，其他類似案件已請交通部務必加速處理。

陳宗彥表示，針對未來是否成立資安獨立審議與監督機制，院長已指示由政委羅秉成、龔明鑫與吳政忠3人對現有平台進行綜合研議，且憲法法庭已宣判需建立個資保護獨立監督機制，國家人權行動計畫裡也提及獨立隱私專責機關優先性，院長陳建仁指示應加速研議個資保護獨立監督機制，以期儘速強化國人個人資料安全保護。

至於監督機制何時上路，陳宗彥說，時間上要求儘速，院長希望能夠儘速，但時間點部分有待政委加快完成機制，來化解社會各界未來在個資、資安上的疑慮。

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