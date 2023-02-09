失聯移工自行到案　與遭查獲情侶檔處境大不同

移民署正在推動擴大自行到案專案，逾期停(居)留外來人口於今年2月1日至6月30日期間自行到案且符合資格者，除了不用被收容，還可以只繳納最低罰鍰新台幣2,000元，以及不管制再次來台。日前有1對印尼籍失聯移工情侶檔到移民署南區事務大隊台南市專勤隊自行到案，依規定可以減輕處罰，一旁則有另一對越南籍失聯移工情侶檔，因被查獲而必須收容及繳納足額罰鍰，兩者形成明顯對比。
記者賴正琳／綜合報導
這對自行到案的印尼籍失聯移工情侶檔在台灣認識交往，早已決定共結連理，打算返回印尼完成終身大事，卻因為COVID-19疫情攪局造成跨國移動困難。好不容易盼到疫情趨緩，國際航班逐漸恢復正常，獲知移民署推動擴大自行到案專案，就趕緊到台南市專勤隊辦理相關手續。碰巧該隊剛查獲1對越南籍失聯移工，也是論及婚嫁的情侶檔，卻因對於自行到案猶豫不決，如今只能被解送到收容所等待遣返，而且還要分別被裁罰最高新台幣1萬元的逾期罰鍰，只能自嘆未把握專案時機。
台南市專勤隊隊長李建雄表示，本次專案期間只有5個月，而且未來入出國及移民法修法方向將大幅加重處罰，逾期罰鍰從原本新台幣2,000元到1萬元區間提高為3萬元至15萬元，呼籲包含失聯移工在內的逾期停(居)留外來人口儘速出面自行到案，以免被查獲時才悔不當初，也邀請民眾一起加入宣導行列，共同鼓勵所認識的逾期外來人口把握機會，如果有本次專案相關問題，歡迎撥打移民署多國語言免付費諮詢專線「0800-024-881」，或向台南市專勤隊洽詢，電話06-5813019。