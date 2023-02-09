巷仔內／ChatGPT攪亂一池春水　科技巨頭AI大戰一觸即發

ChatGPT掀起旋風　從機器人與數位科技中找機會

▲ChatGPT掀起旋風，人工智慧運算、雲端服務、半導體與軟體商，都是受惠族群，帶動機器人科技與數位科技的表現空間。（圖／取自Pixabay免費圖庫）
▲ChatGPT掀起旋風，人工智慧運算、雲端服務、半導體與軟體商，都是受惠族群，帶動機器人科技與數位科技的表現空間。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

OpenAI發展的ChatGPT產品引發關注，中美多家數位龍頭公司紛紛表示即將推出相關產品。法人指出，這類型大型語言模型（large language model）將顛覆當前消費者習慣，對企業而言，對人工智慧與機器學習的投資將成為優先項目，人工智慧運算、雲端服務、半導體與軟體商，都是受惠族群，帶動機器人科技與數位科技的表現空間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
百達投顧表示，ChatGPT或其他大型語言模型可能透過新的人工智慧應用方式創造價值，用於產品評論、娛樂、教育等等多重用途之上。大型語言模型使用上需要透過搜尋與運算，有利於雲端服務供應商與半導體生態體系。

另外，要持續增強這類系統，必須仰賴第三方數據持有者的投入，例如Adobe、Salesforce、Meta或是Amazon等大型平台，仍具發展優勢。這些企業平均將15%的營業額用來研發，遠高於MSCI所有國家世界指數的4%，可說是透過創新持續引領成長優勢。

百達投顧認為，隨著大型語言模型的使用和商業化，未來應該會增加對GPU供應商、雲端運算、儲存服務供應商的成長機會，過去積極投資於人工智慧與機器學習的Alphabet、Meta、微軟與Amazon應該會陸續推出相關應用產品，由於資本密集度高，也創造巨大的競爭門檻，使得這些龍頭企業在規模跟技術上可望繼續保有領先優勢。

百達投顧表示，數位科技的發展創新持續改變科技型基金的投資面貌，著眼於創新仍是長期成長勝出的關鍵。經歷2022年升息與通膨擔憂的衝擊之後，相關族群的本益比已經回到相對合理位置，觀察當前的人工智慧無論在機器人科技發展或是數位科技發展中都扮演最關鍵的角色，可以從相關策略尋找投資機會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

外電：鴻海強攻半導體　攜手印度Vedanta設立晶圓廠

百貨零售全年成長15%　新光三越回歸協會分享經營之道

巷仔內／ChatGPT攪亂一池春水　科技巨頭AI大戰一觸即發

國際大廠裁員潮發酵到台灣？金仁寶許勝雄：還未看到

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀