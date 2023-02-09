ChatGPT掀起旋風　從機器人與數位科技中找機會

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另外，要持續增強這類系統，必須仰賴第三方數據持有者的投入，例如Adobe、Salesforce、Meta或是Amazon等大型平台，仍具發展優勢。這些企業平均將15%的營業額用來研發，遠高於MSCI所有國家世界指數的4%，可說是透過創新持續引領成長優勢。
百達投顧認為，隨著大型語言模型的使用和商業化，未來應該會增加對GPU供應商、雲端運算、儲存服務供應商的成長機會，過去積極投資於人工智慧與機器學習的Alphabet、Meta、微軟與Amazon應該會陸續推出相關應用產品，由於資本密集度高，也創造巨大的競爭門檻，使得這些龍頭企業在規模跟技術上可望繼續保有領先優勢。
百達投顧表示，數位科技的發展創新持續改變科技型基金的投資面貌，著眼於創新仍是長期成長勝出的關鍵。經歷2022年升息與通膨擔憂的衝擊之後，相關族群的本益比已經回到相對合理位置，觀察當前的人工智慧無論在機器人科技發展或是數位科技發展中都扮演最關鍵的角色，可以從相關策略尋找投資機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。