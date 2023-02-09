MLB／釀酒人傳悲報！潛力左投肩膀又出狀況

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24歲的Ashby，去年賽季的前11場出賽、其中5場先發，他投出令人眼睛為之一亮的成績，戰績1勝3敗、中繼成功、救援成功各一，40局投球防禦率僅有2.70，還曾在五月底投出一場6局12K的代表作，使他漸漸成為球隊先發輪值的一員。
但開始固定擔任先發投手之後，Ashby的成績卻雪崩式下滑，最後整季總共出賽27場，其中19場先發出賽，以戰績2勝10敗、防禦率4.44的成績做終，但其實他去年賽季就曾因為左臂及左肩陸續發炎，導致他兩度進入傷病名單，現在又傳出肩膀疲勞，球團也不敢大意。
雖然去年賽季Ashby投了跌跌撞撞，但釀酒人球團仍用一紙五年2050萬美元(約台幣6.16億)的合約將他綁住，這份合約加上球隊選擇權以及激勵獎金，最多能夠成為一紙7年5300萬美元(約台幣16億)的大約，並將他視為未來球團先發輪值的一員。
釀酒人隊總管Matt Arnold透露，球團並未給Ashby提供復出時間表，但就算他因傷錯過春訓營，目前球團仍有Corbin Burnes、Brandon Woodruff、Freddy Peralta、Eric Lauer以及Wade Miley等先發投手組成強力輪值，除了這五位投手外，還有Adrian Houser在後成為球團第6位先發投手的選擇，因此釀酒人目前對先發投手的需求並不會特別迫切。