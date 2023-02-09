新任環保局長張輝川宣誓就職提出四大方針讓嘉縣更美好
曾任環保署督察大隊長且實務經豐富的嘉義縣環境保護局新任局長張輝川，今(9)日上午在環保局會議室舉行布達典禮，由縣長翁章梁親自出席監交。張輝川上任後提出「節能減碳」、「妥善處理廢棄物」、「友善環保」、「AI智能系統監測」4大方針，力圖讓嘉義縣的環保更美好。
記者鄭一銘/嘉義報導
嘉義縣新任環保局長張輝川成大環工所碩士畢業，高考及格，擔任過環保署南區督察大隊長，隊長期間辦理多起重大環保犯罪案件，實務與理論兼備。翁章梁向環保署長張子敬借將，以張輝川在中央的歷練，加上歷任局長及環保局同仁打下的基礎，希望讓嘉義縣環保工作更上一層樓。
張輝川說，嘉義縣環保局的運作已十分穩健，將會針對沼渣沼液的再利用、沼氣發電研擬相關措施，上任後有4大訴求，「節能減碳」、「妥善處理廢棄物」、「友善環保」、「AI智能系統監測」。嘉義縣幅員廣大，可在節能減碳有所發展，包括收取碳費、降低碳排放；將廢棄物轉換為資源，如同過去將蚵殼變為原料，就是良好典範。此外也會運用科技力量，加強車輛辨識系統，監控違法進出車輛，遏阻車輛傾倒廢棄物，讓廢棄物無法進入嘉義縣。
翁章梁表示，期望前局長張根穆榮升中央後後，能密切與嘉義縣政府合作。也期許新任局長張輝川能以過去在環保署擔任督察大隊長的經驗，輔以前局長打下的基礎，讓嘉義縣的循環經濟，節能減碳更加成長，使嘉義縣的環保政策成為全台亮點。