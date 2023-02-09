室內免口罩4大考量曝！何時「全面開放」 王必勝曝1指標
中央流行疫情指揮中心今（9）日宣布，如疫情持續穩定可控，將自2月20日實施室內戴口罩放寬之通案性規定，僅規定醫療照護機構和公共運輸及特定運具內仍需全程戴口罩，至於何時鬆綁來到第三階段可以全開放免戴口罩，指揮官王必勝也在疫情記者會進行說明。
編輯中心／綜合報導
王必勝先以新加坡為例，指出今日新加坡連公共運輸運具、場域也無強制戴口罩，那我國最後一階段就會以大家自主去戴，也就是僅剩「建議戴口罩」和「自主戴口罩」，就不會有強制戴的部分，那目前第二階段才要剛實施，會去觀察對疫情相關影響，會視疫情情況繼續往下推動下去。
另外，針對鬆綁室內戴口罩規定，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳提出4大四大考量面向及支持室內免戴口罩理由，分別是群體免疫保護力、新冠變異株威脅不大、民眾仍會自主戴口罩以及和國際防疫調整方向一致。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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