土耳其地震「小狗遭埋60小時」！露頭無助張望 眾急救援
土耳其東南部與敘利亞接壤地區於當地時間6日凌晨發生規模7.8強震，這場災難不僅人類受傷，許多動物也慘被活埋。就有救援隊在土耳其當地的瓦礫堆中發現一隻被掩埋的小狗，所幸牠頭部露出，能順暢呼吸，可明顯口鼻處有血跡，眼神中也透露著徬徨，令人相當心疼。
編輯中心/綜合報導
土耳其攝影師Gürcan Öztürk 8日晚間於IG發布影片，畫面中是隻被深埋在沙礫下，僅露出一顆腦袋的小白狗，攝影師透露這時已是地震發生的第60個小時，意味這隻小狗已滴水未盡約2天，但看到有人前來救援自己時，牠沒有吵鬧、哀號，只是安靜地任由救難隊動作，睜著的大眼睛裡寫滿著驚恐。
救難隊為此也感到心疼，多人聯手救援，有人撫摸狗狗安慰情緒，有人準備飲用水給牠補充水分，有人則小心翼翼地挖開砂石，以防有石頭再次滑落而壓傷狗狗。在人員合作之下狗狗順利從土石中被抱出，雖口鼻處有血跡，但四肢似乎沒有沒擊傷，實屬不幸中的大幸。
網友看完影片都表示難過，祝福說「好心疼，希望牠沒有受傷」，有人則提問「這個孩子獲救後被帶到哪裡去了？牠的家人活下來了嗎？有消息嗎？」，據知情網友所述，該狗狗已平安回到家人身邊。（編輯：李惠婷）