開學季優惠！日本文具大賞「必買清單」 迪士尼送5折券
下週即將迎來開學季！樂天近一週開學用品較去年同期成長50%，其中又以文具類型買氣最旺，特別集結榮獲「日本文具大賞」的多項得獎商品，因具特殊吸睛性與實用性，成為許多家長學生購買的心頭好，是開學前置辦文具的必備清單！同時，迪士尼蝦皮文具旗艦店於即日起至2月28日因應開學季，推出一系列優惠，除了周周領現金券200元與2/23瘋搶整點5折神券優惠外，消費滿599元即可獲得百年慶典限量購物提袋（贈完為止），帶著大小朋友都喜愛的米奇、小熊維尼等一同上學去，讓開學不在憂鬱！
記者鍾怡婷/綜合報導
日本文具大賞「吸睛型」文具，帶出場即成萬眾矚目焦點， 磁力橡皮擦，將具有磁性的鐵粉混入橡皮擦中，利用橡皮擦底部磁鐵，即可輕鬆吸附並清理惱人的橡皮擦屑；自調墨水組合，榮獲2021年度大賞最大獎，消費者可以透過內附的5種顏色墨水與空心筆，依喜好製作專屬色筆；環保花色鉛筆，除獲得日本文具大賞外，同時榮獲德國iF設計獎，色鉛筆橫切面為日本傳統花朵造型，削鉛筆時彷彿落下美麗的花瓣；方形口紅膠，榮獲2019年度大賞最大獎，方管設計不僅不易滾落桌面，紙張角落也能徹底塗抹。
樂天市場於即日起至2月14日上午9點59分前，祭出「閃光購物節」活動，會員可以天天無限量領取優惠券，只要於指定店家消費，滿555即可現折55、滿1,200折120、滿2,500折200、滿3,000折300、滿5,000折500。此外，搭配「2月會員專屬購物季」，只要於每週五六日於樂天市場消費，並透過LINE Pay使用已綁定的任一信用卡、簽帳金融卡或一卡通MONEY帳戶付款，即可再享LINE POINTS 7%回饋，單筆交易最高可得100點！
同時，為了開學也能有好心情，迪士尼蝦皮文具旗艦店即日起至2月28日推出限時優惠活動，包括下單抽百年慶典行李吊牌、周周領現金200元、消費滿399元折45元、滿599元享8.8折、滿999元享8.5折、以及蝦幣10倍送等滿額折。2月23日還有整點瘋搶5折神券，滿599元折200元，以及新用戶禮滿50元折30元。除此之外，消費滿599元即可獲得百年慶典限量購物提袋，滿額贈限量500個。
迪士尼蝦皮文具旗艦店針對今年開學季推出全新桌上文具周邊系列。銀灰色系設計彷彿讓想像飛揚，多款設計文具出門上學開心又實用，包括迪士尼百年慶典系列沙發造型木質收納盒、壓克力萬年曆、13吋皮革筆電包、不鏽鋼餐具組、質感原子筆、皮革鍵盤滑鼠桌墊、旋轉筆筒、保溫便當袋等超實用商品，讓迪士尼文具旗艦店為你的書桌與辦公空間增添歡樂色彩。