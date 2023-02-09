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口罩令將鬆綁！室內解封2／20上路　3圖秒懂新制規定

▲指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今天（9日）宣布，將從2月20日起實施室內口罩放寬規定，醫療照護、公共運輸等指定場所「應戴」口罩，人潮擁擠等特殊情境建議「建議」口罩，其餘場所則自主「自主」口罩，相關說明如下：

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一、於以下指定場所之室內空間須按規定全程戴口罩。包括：

(一)醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構(詳如附件)。

(二)公共運輸及特定運具：車廂、船舶、航空器等運具及場站(詳如附件)。
得於上列指定場所不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。

▲指揮中心表示，2/20起放寬室內戴口罩規定。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，2/20起放寬室內戴口罩規定。（圖／指揮中心）
二、下列特殊情境建議要戴口罩：

(一)有發燒或呼吸道症狀。

(二)年長者或免疫低下者外出時。

(三)人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。

(四)與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時。

▲指揮中心表示，2/20起放寬室內戴口罩規定。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，2/20起放寬室內戴口罩規定。（圖／指揮中心）
三、其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩

▲指揮中心表示，2/20起放寬室內戴口罩規定。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，2/20起放寬室內戴口罩規定。（圖／指揮中心）
四、上述放寬措施為通案性規定，相關細節得另依主管機關規定辦理。

指揮中心指出，有關各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，則依教育部及衛福部規劃，開學後先加強相關防疫措施，如疫情穩定，自3月6日依指揮中心通案性規定，實施校園及托育場所室內口罩放寬。

指揮中心提醒，民眾仍應持續落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。並籲請尚未完整接種COVID-19疫苗的民眾，儘速完成接種，保護自身及親友健康。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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