土耳其強震後推特遭封鎖！疑涉及批評政府 馬斯克出手
推特（twitter）首席執行長馬斯克（Elon Musk）表示，該公司已收到土耳其政府的通知，很快將重啟平台在土國的全面訪問權限，在這之前，推特在土耳其一度遭到封鎖。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
互聯網監控公司「Netblocks」8日稍早表示，大地震造成數以萬計的人死亡，土耳其人在推特等平台上，發布有關失聯親人的資訊、建築物倒塌以及呼籲援助的文章，但才過沒幾天，當地民眾對於推特的訪問就受到限制，被所有主要電信業者封鎖。Netblocks警告：「在經歷6日的致命連環地震後，這項過濾措施可能影響進行中的社區救援工作。」
《路透社》、美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒指出，土耳其警方自這場地震發生以來，已拘捕至少18人，理由是在社群媒體發布「煽動性」貼文，或是批評土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）政府處理災情的方式。
馬斯克一則推文中打下：「土耳其政府已通知推特，訪問將很快重啟」，但沒有提供更多細節。Netblocks則聲稱，相關服務是在推特與土國政府高層進行會議，提醒在「內容刪除和虛假信息方面的義務」後才恢復的。
土耳其交通和基礎設施部副部長薩揚（Omer Fatih Sayan）表示，在與推特管理層的會談中，他表達了在抗震救災工作持續之際，共同打擊「虛假信息」的期待，以及對可能破壞公共秩序和安全的內容，進行明確、強力的合作。