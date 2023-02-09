國人年度夢幻旅遊清單出爐　長短程成M型化態勢

多數網友表示，由於受到近期賞櫻風潮影響，最想飛到日韓看櫻花，或趁著連假前往冰島看極光、到東南亞海島衝浪曬太陽、朝聖歐洲大景拍出神級美照；2023年還將迎接七次連假，Klook特別根據網友回應統整出連假海外必玩四提案，讓希望趁著長假完成人生夢幻清單的旅客，於新的一年提早規劃。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，許多網友紛紛表示絕對要趁今年連假實現夢想，到冰島看極光、泡藍湖溫泉。想完成冰島極光夢的旅客可參加冰島極光之旅，深入神秘的冰封國度，與一群熟練的北極光獵人，追逐夢幻般的北極光；或來到歐洲最大的冰川「瓦特納冰川」進行探險，捕捉水晶般剔透的藍冰洞美景，沉浸在冰島自然奇觀所帶來的無比震撼。
而由於航程較遠，網友表示希望利用連假前往歐洲的瑞士或義大利，享受自然美景、當網美拍大片；位於瑞士中部伯恩高地的少女峰，有「歐洲之巔」的美譽，無論是登上全歐洲最高的火車站「少女峰站」觀賞壯麗的阿萊奇冰川，或是搭乘「艾格快線」空中纜車俯瞰連綿不絕的雪山，都是人氣十足的拍大片景點；此外，有希臘「天空之城」別稱的邁泰奧拉也是此生不能錯過的景點，處處可見擎天而立的柱形岩石群，旅客可站在巨石頂部俯瞰無與倫比的景色，探索各式歷史修道院，享受遠離世俗的寧靜。
「去東南亞玩水曬太陽」同樣為眾多網友心聲，位在菲律賓、被譽為「天堂處女地」的愛妮島，擁有一望無際的藍色海洋、壯麗的石灰岩島嶼及神秘迷人的潟湖群，可徜徉在沙灘上曬日光浴，想受愜意時光；或是前往泰國的皮皮島，由6個島嶼組成，其鬼斧神工的石灰岩洞穴及豐富的海底生態，成為近年來炙手可熱的度假勝地之一；而近期話題居高不下的泰國網美咖啡廳Bubble in the forest Cafe也是十分具有度假氛圍，餐廳部份座位設於水池上，猶如馬爾地夫的浮動平房，讓旅客輕鬆拍出度假美照。