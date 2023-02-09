考慮出戰2024立委？王世堅：決定關鍵是柯文哲這句話

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王世堅表示，多年來一直有支持者鼓勵他再回立法院，自己本來沒考慮這事情，但最近經過一些莫名其妙的打擊刺激後，「我確實有在考慮。」不過現在都還不是時候，畢竟黨內尚未宣布初選期程，加上自己過去擔任立委時是大選區，台北市一共分成南北兩大區，自己涵蓋大同、中山、萬華、中正、大安與文山，「所以要在哪個選區，其實還沒辦法現在決定。」而且現在離初選還有一段時間，現在沒有具體規劃。
媒體追問挑戰現任立委林昶佐的優勢？王世堅澄清說，「喔！沒有沒有，我沒有任何比較，我沒有要挑戰任何人」，只是說出有很多民眾對他有這樣的期待，看到社會面臨這樣的狀況跟危機，所以要回應支持者期待，盡他一點點力量，沒有想過要跟誰競爭。王世堅表示，林昶佐有他的表現，沒有必要任何政黨禮讓他，也沒聽到類似的風聲，從來沒說要挑戰林昶佐。
媒體問是否有機會挑戰剛補選上任的國民黨立委王鴻薇？王世堅表示，他絕對不會考慮中山北松山，即便那是他經營這麼多年的選區，因為他認為最適合人選一樣是吳怡農，經過這一年整頓、出發， 他相信明年吳怡農非常有機會勝選。
王世堅強調，若要參選會光明磊落的參選。至於決定要不要參選的關鍵為何？王世堅回應，「是現在社會的現況。」柯文哲經常罵說，民進黨、國民黨都是垃圾廢物，「這句話確實刺激了我，確實，即便我們藍綠都是垃圾廢物，但是對我王世堅而言，我要把自己廢物利用。」屆時他就必須站出來，他最近考量的就是這個問題。