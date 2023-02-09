台灣隊救援！女捲縫隙遭壓命危 「就地截肢」搶救影片曝
土耳其東南部當地時間6日凌晨，發生芮氏規模7.8強震，造成上萬人死亡。台灣第一時間即派出兩批特種搜救隊，共計130人、5隻搜救犬前往參與救援。搜救隊在重災區阿德亞曼（Adiyaman）當地時間8日15時40分，於瓦礫堆中聽到微弱聲音，耗費5小時救出一名受困女子。而搜救隊於倒塌建築中救人的第一視角影片曝光，女子一度失去生命跡象，所幸現場急救後恢復心跳，立即送往醫院治療。
編輯中心/綜合報導
影片中可以看到，受困女子全身被倒塌房屋壓住，雖然尚有意識，但是聲音微弱，被壓住的右手已經變形、發黑，一度失去生命跡象。
搜救隊當機立斷，醫療團隊直接在現場進行高難度截肢手術，同時提供輸液、插管治療，耗時5小時終於將人救出，並立即實施CPR及電擊等急救措施，幫助女子恢復生命徵象。
受困女子經現場急救後，於當地時間21時20分，送達阿德亞曼培訓及研究醫院（Adiyaman eğitim ve araştirma hastanesi）進行後續治療。搜救團隊則繼續馬不停蹄與死神拔河，又在現場找到一位受困民眾，並使用破壞器材救人，目前搜救工作仍在持續進行中。（編輯：倪浩軒）