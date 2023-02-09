被當活靶被射！ 浩子面臨出道以來「最可怕的懲罰」

民視、八大節目《綜藝新時代》職人好厲害本週播出浩子、阿翔、籃籃、熊霓、以及房思瑜，到新竹芎林體驗馴馬師，體驗全台唯一的騎馬射箭。
記者侯家瑜/綜合報導
抵達馬場後，本次的3位職人曾冠諭、陳建宏、沙奇身穿戰袍、蒙古裝，威風凜凜上場秀出各種馬上武藝，如騎馬射箭、騎馬馴鷹以及騎馬砍西瓜，眾人看到後驚呼連連。阿翔詢問練習內容，職人表示先來學射箭，再學騎馬，在職人的帶領下，只見浩子無論怎麼嘗試都無法將箭射在靶上、不斷的從靶旁飛過，被職人虧說，若是在古代這就直接被拖出去斬。之後換成其他人籃籃、熊霓、房思瑜也同樣無法射中靶，被阿翔笑說按照古代邏輯大家都已經被拖出去斬了，這樣節目沒辦法錄。
在職人的帶領下，藝人終於學會騎馬射箭，職人表示要來一場騎馬射箭友誼賽，輸了要進行恐怖的懲罰，藝人詢問懲罰是什麼？職人表示平常都是射不會動的靶沒意思，輸家需要在場上當獵物被贏家射，當活靶才有趣，籃籃嚇喊：「這樣對我們太不公平，要求5個藝人打3個職人。」
隨著比賽的進行，雙方射箭分數越來越接近，場面越發緊張，最終藝人隊以些微差距落敗，此時浩子出來抓戰犯說都是因為阿翔脫靶，所以才會輸，阿翔慚愧地說我對不起大家，最後主持群跟來賓只好認命戴上動物頭套，當被當獵物在場中央，只見馬匹不斷圍繞藝人奔跑，浩子不斷喊好可怕，「這是我踏入演藝圈以來最可怕的懲罰，讓眾人哭笑不得。」