內幕／賴清德動起來！潘孟安任類總幹事　串連派系拚2024

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知情人士說，現階段賴清德還沒被提名為總統候選人，除了有信賴台灣辦公室外，相關團隊都還在初期籌組中。目前，潘孟安的聯繫對口就是賴清德，因此時常兩人討論了甚麼，幕僚也未必通盤知情。
據了解，潘孟安近來擔任「類總幹事」的角色，每天都有跑不完的行程，無論是會議或拜會，花了很多時間在台北為賴清德備戰，現階段就是做好競選初期的打底工作。
包含新內閣與新黨部人事都已就位，潘孟安全心協助賴清德，投入協助府、院、黨的聯繫工作，另外並與各派系互動，蒐集、協調意見。
此外，潘孟安也時常跟賴清德見面，參與賴辦的諸多會議。會議中討論黨務為輔，主要聚焦國政議題，包含兩岸、能源等議題，潘孟安會將在全台各地蒐集到的資訊，與賴清德團隊交換意見。
知情人士表示，用多年的「戰友」來說明潘孟安與賴清德的關係，也太輕描淡寫了，大概要用「兄弟」才足以形容。也因此，潘孟安在卸任後就下定決心，在政治螢光幕前沉潛一陣子，待賴清德迎戰2024的團隊成軍，他也自然就會再浮出檯面。
「真的很感動」，據透露，潘孟安是五星縣長，卸任後當然有被徵詢入閣，但即便如此他仍不為所動，因為入閣恐不能全心全意、花大半時間在第一線協助賴清德，潘孟安念著兄弟情，就是要協助賴清德。
黨內人士分析，賴清德斯文、潘孟安狂野，看似天差地遠的兩人，都有堅強的意念，因此一拍即合，而潘孟安的海派開放思維，確實帶給賴團隊許多火花。如今潘孟安卸任有更多時間在台北，為台北政壇注入不少火花，也替賴清德團隊擔任開入先鋒，試圖開闢一條康莊大道。
黨內普遍認為，2024潘孟安應會擔任重要輔選角色，若民進黨順利延續執政，屆時潘孟安將有戰功，其也能更踏實地入閣。