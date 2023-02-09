NBA／太陽如願得到KD　但失去的鋒線深度將很難彌補

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但那扇窗子到底打開了多少？很難說。今年西區的競爭前所未有的強大，湖人在今早也剛剛藉由一筆交易送走了Russell Westbrook並且補強了外線火力和鋒線，接下來剩下的26場的賽程只會更為艱難。
太陽失去了Bridges，他們本季唯一全勤、而且先發出戰了56場比賽的球員，同時也是聯盟頂級「3D」球員。他本季場均17.2分4.3籃板3.6助攻1.2抄截，投籃命中率46.3%，三分命中率38.7%，可以防守1-4號大部分的球員。
C.Johnson也走了，雖然這位203公分的前鋒在本季傷缺有點太多了，但依然是太陽最重要的射手，場均可投進2.6記三分、命中率達45.5%、得到13.9分。他也是重要的輪換戰力，可以增加太陽在調度上的靈活性。
這兩名鋒線上的好手走了之後，太陽儘管得到了Durant，但陣容深度瞬間就降低了許多，Torrey Craig和Dario Saric都偏功能性，難以承擔更多時間；Landry Shamet和Damion Lee可以在側翼上提供一些幫助，但身材上有些太過矮小，這讓他們面對西區擁有眾多頂級前鋒的球隊時，情況會變得有些艱難。
紙面上是2前鋒換2前鋒，但Durant就只能是Durant，而Warren則功能性相對單一，很難想像這兩人會願意去做、且能做好Bridges和Johnson的工作。
湖人有LeBron James和Anthony Davis，快艇有Kawhi Leonard和Paul George，鵜鶘有Zion Williamson和Brandon Ingram，就算是拓荒者、灰熊和金塊這些鋒線自主進攻能力不強的球隊，也至有Jaren Jackson Jr.、Aaron Gordon、Jerami Grant這種高壯、靈活、運動能力好的出色前鋒，籃網找不到太好的對位者來限制他們。而在2021年總冠軍賽，他們就是因為無法守住Giannis Antetokounmpo，而輸掉了系列賽，當時主防字母哥的Crowder也在這次交易中被送走。
另一個問題是，這支球隊的兩位球星出手了很高比例的中距離投籃，本季Devin Booker是53%，Chris Paul則是57%，而新加入球隊的KD則是在這個區域出手了多達62%的比例。這不太符合現代籃球的高效投籃的訴求，過分重疊的進攻空間，也讓人擔心他們會出現一些排擠效應。
太陽還有很多問題要解決，也許他們認為Durant的天賦能讓這些事變得簡單，或許是這樣，但布魯克林籃網當年也是這麼想的，KD、Kyrie Irving和James Harden的陣容除了更自私、任性之外，實力上可不比KD、Booker和Paul的組合差，甚至籃網當時的陣容還要更完整、豪華一些。
如今，太陽決定豪賭一把，就像籃網之前所做的一樣，他們能取得比較好的結果嗎？