開發AR眼鏡光學設計App　北科大學生國際競賽奪冠

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SPIE光電國際研討會（SPIE Photonics West 2023）中為期3天的SPIE AR／VR／MR會議，主要探討聚焦擴增實境、虛擬實境及混和實境的硬體開發，特別是光學和光子學在此領域的研究突破。
北科大表示，該校光電工程系副教授鄭鈺潔已於SPIE AR／VR／MR國際研討會發表多篇論文，今年她帶領的研究團隊再次爭取到口頭報告機會，由北科大光電工程系碩二生邱柏翰代表參加「2023年學生光學設計競賽」。
該競賽只有以海報或口頭報告形式入選SPIE AR／VR／MR會議的學生方能參賽，台灣僅有北科大一組參賽，另6位參賽者多為來自於美國、法國的頂尖大學博士生。邱柏翰利用短短3分鐘的時間，以英文生動、完整且流暢地報告北科大與華碩電腦合作AR眼鏡光學設計的研究成果。
邱柏翰表示，AR眼鏡的重量、外型、影像品質為影響使用者體驗的關鍵要素，而繞射波導顯示器是實現輕量化、外型類似眼鏡、影像明亮均勻等要素的主要技術；但是在微軟、Magic Leap等公司已成功商品化這項技術的同時，學界卻少有相關設計的研究，大多聚焦於材料製程、局部光學結構。因此，團隊最大的考驗就是只能透過分析業界已公開的專利、文章，從頭開發設計流程。
邱柏翰的報告多處使用生動的影片，讓包括Google程式開發主管在內的評審團留下深刻印象。評審之一的法國新創Lynx創辦人兼執行長Stan Larroque表示，北科大隊伍使用TensorFlow製作跨平台的高效能運算工具，是很有效的做法。
另一位評審Magic Leap工程師Vik Singh認為，學生提出的結果是很棒的視覺化方法。
鄭鈺潔指出，團隊全新開發的光學App能貼近光學設計者的需求，串起布局設計至光學優化的自動化流程，達到60度對角大視角的繞射波導設計，並以創新方法呈現4個自由度的光學追跡結果。
團隊不僅將設計方法公開，也釋出光柵布局設計工具給大眾使用，有利於AR眼鏡擴大市場應用。他們將繞射波導式的AR眼鏡流程中，最繁雜的繞射光柵布局設計程式化，透過手機即能操作的互動平台，設計者能在視覺化的介面輸入不同的設計需求，快速得到空間中光柵布局。