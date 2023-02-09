孫生母又出包！服刑期間再被控偷竊 法院一審判決今出爐
反骨男孩成員孫生的母親（65歲），過去曾因犯下竊盜案件坐牢，直到本月2日才出獄，不料去年服刑期間，又再度被控於2021年7月間，在百貨公司專櫃及髮廊偷走錢包、商品，審理期間，孫母始終否認犯罪，更反指失主刻意栽贓，今天（9日），台北地院判決出爐，依2個竊盜罪處其1年徒刑。
編輯中心/綜合報導
據了解，孫母有多次偷竊前科，先前才因犯案遭判刑入獄，沒想到又被指控於前年7月5日，在北市某百貨公司順手牽羊，偷走女店長的皮夾、口紅與一頂帽子，隔天在北市一家髮廊消費時，趁著女助理疏於注意，再次動手摸走放在櫃台內的皮夾。
本案開庭審理時，孫母因前案仍在服刑中，面對受害人指控，除未道歉外，還頻頻表示，「我根本不認識妳（們），再這樣滿嘴胡說八道，我要告妳誣告喔」，語末也強調，現在社會充斥詐騙集團，說不定是粉絲冒充自己犯案。
對此，2位被害人指證歷歷，稱孫母臉上的斑與說話語調有明顯辨識度，所以絕對沒有認錯人，女店長也當庭提起附民求償5萬元，女助理則要求2萬元賠償，並說到「被偷錢包還有過世長輩留下的3000元手尾錢，但現在卻全部沒了」。
孫母聞言後，怒批2人如同強盜土匪，同時急忙向法官表示自己絕無犯案，但最終仍被依2個竊盜罪嫌，合併判處1年徒刑，得易科罰金36萬，全案可上訴。（編輯：陳苾暐）