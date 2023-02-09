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安倍回憶錄問世！稱習「強烈現實主義」　為掌權入共產黨

▲日本前首相安倍晉三回憶問世，內容提及他對習近平、川普等各國元首的印象與對話。（資料照／日本首相官邸）
▲日本前首相安倍晉三回憶問世，內容提及他對習近平、川普等各國元首的印象與對話。（資料照／日本首相官邸）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本前首相安倍晉三去年遭刺身亡，其回憶錄昨（8）在日本正式發表。書中安倍晉三回顧提到中國國家主席習近平是「強烈現實主義者」，更稱自己若出生在美國，「可能不會加入共產黨」；而美國前總統川普則是「拚命想隱藏本性」。

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去年安倍晉三遭槍擊後宣告不治，全球多名世界領袖獻上哀悼之詞，說明其任內與多國領導人關係交好。根據日本經濟新聞及產經新聞報導，回憶錄中安倍認為川普是個打破常規、「拚命隱藏本性」的人，他認為川普對軍事行動其實抱持消極態度，但如果此事被北韓知曉則將不利於美方對北韓施壓，他也透過「高爾夫外交」打造能和川普協商的環境。

談到習近平時，安倍晉三則認為在早期會談中，談話內容似乎是照著事前準備好「劇本」進行，不過大約從2018年開始，習近平開始展現「更暢所欲言」的態度，安倍晉三推測，這是習近平在中國執政權力越來越高的象徵。

安倍認為，習近平不是因為「思想信條」，而是為了掌握政治權力加入共產黨，「是強烈的現實主義者」。據報導，安倍晉三說，習近平曾透露自己若生在美國應該不會加入美國的共產黨，而是加入民主黨或共和黨，因為習近平認為「參加一個無法掌握政治權力的政黨毫無意義」。

報導也提到書中安倍晉三與中國的關係，例如安倍在2018年10月對中國進行首次正式訪問，這也是日本首相時隔7年來首次正式訪中，以及曾公開表示，若時機成熟願與中國「一帶一路」合作、加入亞投行等；但在2020年8月因健康原因宣布辭職後，對中態度轉彎，包含參拜靖國神社、稱「台海有事就是日本有事」，令中國民眾對他評價迅速改變。

這本「安倍晉三回顧錄」是由日本中央公論新社出版，收錄安倍晉三生前約36小時受訪內容。回憶錄預計在去年初發表，但在安倍本人請託而延後，而在安倍過世後，經其遺孀安倍昭惠同意後決定出版。內容在外交方面提及與各國元首的對話，內政方面則以「史上最長任期」的日本首相之姿透露執政秘辛等。

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