安倍回憶錄問世！稱習「強烈現實主義」　為掌權入共產黨

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談到習近平時，安倍晉三則認為在早期會談中，談話內容似乎是照著事前準備好「劇本」進行，不過大約從2018年開始，習近平開始展現「更暢所欲言」的態度，安倍晉三推測，這是習近平在中國執政權力越來越高的象徵。
安倍認為，習近平不是因為「思想信條」，而是為了掌握政治權力加入共產黨，「是強烈的現實主義者」。據報導，安倍晉三說，習近平曾透露自己若生在美國應該不會加入美國的共產黨，而是加入民主黨或共和黨，因為習近平認為「參加一個無法掌握政治權力的政黨毫無意義」。
報導也提到書中安倍晉三與中國的關係，例如安倍在2018年10月對中國進行首次正式訪問，這也是日本首相時隔7年來首次正式訪中，以及曾公開表示，若時機成熟願與中國「一帶一路」合作、加入亞投行等；但在2020年8月因健康原因宣布辭職後，對中態度轉彎，包含參拜靖國神社、稱「台海有事就是日本有事」，令中國民眾對他評價迅速改變。
這本「安倍晉三回顧錄」是由日本中央公論新社出版，收錄安倍晉三生前約36小時受訪內容。回憶錄預計在去年初發表，但在安倍本人請託而延後，而在安倍過世後，經其遺孀安倍昭惠同意後決定出版。內容在外交方面提及與各國元首的對話，內政方面則以「史上最長任期」的日本首相之姿透露執政秘辛等。