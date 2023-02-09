棒球／全越盃棒球賽13日開打！崇越引進鈴木一朗訓練器材

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臺北市信義運動中心經全面翻新後，於去年12月正式開幕營運，顛覆大眾對信義運動中心老舊印象，結合智慧健身房，進行運動數據蒐集與分析，提供民眾六星級設備與安心服務。館內整合集團健康餐飲「安永鮮物超市」，引進健康飲食以及Betery運動補給品，讓日常運動與營養補充雙管齊下，打造健康體魄。
除翻新舊有游泳池、球場、多功能運動場域，信義運動中心亦引進Nice Shot室內高爾夫球模擬器，可準確判讀擊球後的飛行距離、方向、轉速等，不僅提供揮桿練習，還可即時呈現擊球數據，適時調整擊球姿勢，讓高爾夫愛好者不再擔心天氣，隨時都可在運動中心揮桿維持手感。
全越運動自日本引進的初動負荷訓練，亦從台北大學運動中心延伸服務到信義運動中心，去年派任專業教練遠赴日本鳥取進行研修並取得認證，未來將進駐兩館提供民眾服務及體驗；該訓練以運動科學研究為基礎，提升身體延展力，改善肌肉的柔軟度之外，同時增加關節的活動度，從專業運動員到一般民眾、樂齡族都適用，包含鈴木一朗、達比修有、內川聖一等知名的日本球星，都是初動負荷訓練的愛好者。
XPORTS科學化訓練 培育國內體壇好手
崇越集團持續擴大XPORTS運動場館營運規模，並針對職業運動選手，結合個別化訓練、運動監測監控、賽前賽後體能檢測等，依據選手比賽及訓練的適應程度，由運動科學團隊、肌力體能教練及技術教練規畫客製化的周期性訓練，讓運動科學融入訓練環節，提供中職球員季後休息期間的訓練，以及專業運動團體、網球新秀等職業選手運動科學檢測及訓練，協助運動員有更好表現。
崇越集團整合XPORTS專業運動訓練資源，協助選手挑戰中華職棒殿堂。去年中華職棒選秀，共有四名安永鮮物選手獲選躋身中職舞台，包括陳宇宏（台鋼雄鷹）、陳柏清（台鋼雄鷹）、曾宸佐（台鋼雄鷹）、藍翊誠（味全龍）。全越運動總經理陳杰成表示：「陳宇宏在上（1）月休賽時，仍回到XPORTS運動表現訓練中心，與陳冠宇、王溢正、鄭凱文、高國輝等選手共同訓練，期待即將開打的新賽季有不錯表現。」
基於對棒球運動的熱愛及支持，安永鮮物甲組棒球隊成軍12年以來，積極培訓球員，包括陳冠宇、吳東融、黃子鵬、姚杰宏、森榮鴻、林克謙、何紹斌、黃紹熙、藍翊誠等多名好手，都曾為安永鮮物隊效力過。近年還成立棒壘球學院，培育更多年輕棒球選手追逐職棒夢想，並積極邀請國內各大專院校球隊的績優選手，前來安永鮮物棒球隊實習，提供專業培訓。
崇越集團董事長、同時也是台灣甲組成棒推廣聯盟首任會長郭智輝，對於台灣基層棒球運動推展不遺餘力，今年由中華民國棒球協會首辦之「全越盃台灣甲組成棒隊邀請賽」也將於2月13日開打，期待藉此吸引國內企業關注，共同支持國內棒球運動，持續厚植台灣棒球實力。