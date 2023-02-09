中華隊亞運會拚金牌榮耀　組團規模約500位選手

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體育署為延續上屆亞運佳績，在109年9月即啟動亞運培訓作業，分3階段實施培訓工作。嗣後因應賽會延期，將原第3階段延長再劃分3期，第1期業於111年8月31日結束，第2期自111年9月1日至112年1月31日，第3期則接續至亞運結束。
體育署及國家運動訓練中心前於111年9月1日邀集各協會召開說明會，溝通後續培訓相關事宜，並輔導協會完成代表隊教練及選手遴選辦法之修正，如協會已依原定的遴選辦法選出代表隊且不再修正遴選辦法者，則輔導協會規劃辦理檢測賽事等，以利觀察選手戰力表現，可及早調整施訓策略及強化備戰作為，至於代表隊尚未產生者，則輔導協會依其所定遴選辦法，規劃適當時程接續辦理選拔作業。
亞運培訓已於112年2月1日進入倒數衝刺的階段，各培訓隊均持續積極訓練以達到參賽標準。我國於東京奧運奪牌的熱門運動種類，例如舉重、體操、射箭、羽球、桌球、高爾夫、柔道、空手道、跆拳道、拳擊等，亦為本屆亞運的奪金重點，值得期待。
體育署表示，參加亞運為我國重要體育政策之一，將持續偕同國家運動訓練中心輔導各協會辦理第19屆杭州亞運選訓及行政後勤支援等相關作業，協助各運動種類培訓隊依各該訓練計畫落實執行、積極備戰，力拼重要國際賽事，並期盼本屆亞運摘金奪冠。