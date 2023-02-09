去年超徵5237億！但今年1月稅收年減13%、證交稅大減6成
財政部今（9）日公布今（2023）年1月全國稅收實徵淨額1767億元，較去年同月減少265億元，年減13%，其中證交稅少106億元，年減60.7%，也連續13月負成長。不過，在納入遞延稅收後，去年全年稅收實徵淨額上修至3兆2479億元，年增3737億元，成長13%，亦高出預算數5237億元，達成率119.2%，其中中央政府高出4002億元，地方政府高出816億元。
記者顏真真／台北報導
財政部統計處指出，今年1月稅收年減265億元，年衰退13%，以證交稅減少106億元、土地增值稅減少56億元、貨物稅減少39億元較多，其中1月上市櫃股票平均每日成交值為2771億元，較去年同月3482億元少了20.41%，加上受農曆春節落點不同、交易日數較去年同月少5日，使得全月證交稅實徵淨額69億元，年減106億元、大幅減少了60.7%。
土地增值稅今年1月實徵淨額51億元，年減56億元，年衰退52.1%，財政部分析主要因適逢農曆春節工作天數減少，加上去年同月有大額稅款案件所致，1月土地增值稅徵起件數3萬6739 件，年少2萬7134件，年減42.5%。
至於貨物稅1月實徵淨額86億元，年減39億元，年減31.1%，主要是車輛類減少25億元，年減51.2%，加上油氣類減少11億元，年減17.3%，使得貨物稅減少所致。
不過，財政部上修了去年全國稅收，在納計部分遞延入帳稅款，去年12月稅收修正為1682億元，較原初步統計增加287億元，其中營業稅、綜合所得稅及營利事業所得稅分別上修160億元、52億元及29億元。因此，修正後2022年全年稅收實徵淨額3兆2479億元，較2021年增加3737億元，年成長13.0%)，亦高出預算數5237億元，預算達成率119.2%，其中中央政府高出4002億元，地方政府高出816億元。