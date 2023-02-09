談網戀追愛到巴黎！《莎莉》劉品言素顏扮「養雞農婦」
電影《莎莉》由李烈、吳明憲監製，練建宏執導，劉品言、林柏宏、李英宏主演，女主角劉品言幾乎全程素顏演出，為了符合角色設定為養雞農婦，特地去養雞場受訓，完全是機智農村生活了！舉手投足都完全符合一個養雞專業戶。除此之外，劇情需要飛到法國找到那位網戀法國男，劇組也真的從台灣飛到法國去實景拍攝，劉品言流利的法文在法國當地拍攝相當夠力！
記者黃雅琪/綜合報導
劉品言對於自己這次在《莎莉》的演出，她雖然不是第一次擔任電影女主角，但卻從來沒有參與過一部片從頭到尾，從第一場到最後一場每一場都是她，心裡壓力難免巨大。劉品言說：「一開始也曾經思考過角色會不會離我很遠，但後來發現不管什麼年紀都可以體會到談戀愛或有對象真的很難，交友軟體這選項真的會出現在腦海裡。」問劉品言有沒有真的嘗試過交友軟體，她表示為了角色投入有花時間研究過，這樣更明白女主角為什麼會不顧一切飛去法國的心情。
劉品言這次在《莎莉》除了要一直跟雞還有各種動物有密切互動之外，也要不停玩手機，有別於過往的演出經驗。她說：「拍攝莎莉真的很開心，我想是因為跟大家一起體驗了不同的人生，無論是跟雞或各種動植物相處，或是一起在異地的衝擊，都讓每個人心裡都有『莎莉』。」
電影《莎莉》是新生代導演練建宏首部電影作品，從籌備到拍攝完成超過4年，現在已經開始進入後製階段。《莎莉》的故事靈感來源自台灣很常見的網路愛情詐騙案，在看這些新聞事件的時候，大家總會說受害者怎麼那麼傻？練建宏說：「我時常在想，他們又有什麼錯呢？他們不過就是希望有人愛而已。於是我開始了《莎莉》的故事。每個人都渴望愛人，也渴望被愛，但不要在尋找愛的過程中迷失了，忘了最重要的是，你必須先愛你自己。」將於2023年下半年全台上映。