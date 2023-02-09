短今搬家跟姊姊同住！羞洩美腿認了：姊夫每天都很早回家
中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」女孩短今，憑藉173公分的高挑身材，以及神似戲劇《大長今》演員李英愛的外型走紅，廣受球迷們喜愛。今（9）日短今就曬出搬完新家的休閒照片，結果大家焦點全放在那雙白皙修長的美腿上，直呼：「看完第一張之後就沒有在看房子了！」
娛樂中心/綜合報導
短今在個人社群上PO文分享，其實早在過年之前，就被房東通知房租大漲，「所以無家可歸的我決定搬去跟姊姊住！」剛好姊姊前陣子也搬新家，姊妹倆就買了很多家俱裝潢，其中也包含姊姊孩子們的書本和小玩具，興奮嗨喊：「現在客廳散發出滿滿文青氣息，整個亮起來，來過新家的客人，都驚呼超有質感！」
同時，短今也大方獻上好幾張美照，只見穿著居家休閒服的她，露出一雙性感白皙長腿，好幾個角度與姿勢都顯現私下賢慧的一面，讓不少網友臉紅心跳，紛紛直喊想要娶回家，「這種應該趕快娶回家了」、「笑的好自然，很居家的一面」、「在我眼裡的可不是沙發。」
此外，短今也很熱情地回應網友們的留言，像是有人好奇詢問，「第一張的腳看起來好大，好奇妳的腳有多大！」短今則說，「24.5而已，因為拍攝角度的關係！」也有人表示，「有這樣的小姨子，姐夫天天回家。」短今則苦笑回應，「有蛋黃蛋糕（姊姊的孩子）在，姐夫每天都早回家。」（編輯：詹鎰睿）