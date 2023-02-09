走出敗選！綠高層揭支持度回升 新內閣蜜月期後待觀察
民進黨去年1126慘敗，除了靠泛藍分裂攻下離島澎湖外，在國土本島執政版圖退守濁水溪以南，僅剩下台南市、高雄市、嘉義縣與屏東縣；選後，全黨經歷敗選檢討，並在副總統賴清德接任黨主席後，進行一連串黨務改革，聲勢逐漸回升。綠營高層今（9）日表示，民進黨支持度已初步止跌回升，回到大約30%，但這也可能是賴清德、陳建仁的蜜月期，未來府、院、黨要繼續如履薄冰，謙卑面對局勢。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨內高層指出，選前民進黨大概維持3成的支持度，國民黨大約2成，甚至有時候被民眾黨超越，1126選後民進黨的政黨支持度呈現相對谷底，最低大約只有23%，不過其實還是勝過國民黨，因為國民黨即使1126大勝，政黨支持度並沒有增加，仍在18%至20%浮沉。
高層評估，雖然在野陣營持續操作「討厭民進黨」氛圍，但民進黨支持者並未流到在野陣營，而是轉變成觀望、中立。
高層表示，選後民進黨確實有些六神無主，但隨著總統蔡英文召開國安會議；賴清德參選黨主席，走遍全台舉辦「向黨員報告」政見會；內閣改組，由陳建仁籌組新內閣，幾件事情接連鋪陳，民進黨的支持度差不多又回到選前階段。
黨內分析，民進黨已經初步止跌回穩，但能不能在基礎之上持續往上攀登，接下來府、院、黨的實質表現，將是關鍵，且一定要謙卑面對這樣的局勢。
高層也坦言，即使現在民進黨支持度回到大約30%，但可能是賴清德與陳建仁剛上任的蜜月期，接下來發現金、經濟復甦與黨務革新，還有南投補選都會影響，民進黨要持續如履薄冰。