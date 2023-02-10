「真面目」上課引發焦慮　專家籲準備好再脫口罩

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許多學生3年來戴著口罩，未見過教師與同學的「真面目」，一旦宣布解禁，恐有容貌焦慮的問題。教育部長潘文忠昨天強調，確實會有一段需要調適的過程，口罩鬆綁後也應互相尊重，若還沒準備好，想繼續戴口罩，應給予尊重。
陳依伶表示，許多學生可能對於疫情仍有擔憂、不習慣脫口罩跟同學互動、或有容貌焦慮、擔憂排擠等問題，建議家長先和孩子溝通，了解其想不想脫口罩的原因，等孩子做好準備，再脫口罩上課。
對於有容貌焦慮的學生，她建議大家回想過去3年與同學互動的美好經驗，脫口罩仍能延續過去的情誼，即使脫了口罩「你還是你啊！」要學習對自己有信心、學會喜歡自己，就不用在乎別人眼光，畢竟有時候別人的眼光都是自己想像出來的。
對於有小耳症、唇顎裂等顱顏缺陷的孩子，可能會擔憂脫口罩後，引來同學異樣眼光。陳依伶說，孩子們通常是因為不了解而嘲笑或霸凌，建議家長先做親師溝通，讓教師協助孩子向同學自我介紹，讓同學了解自己的狀況，很常聽聞國小生知道顱顏缺陷孩子曾做過手術，反而盛讚他很勇敢、好厲害，一躍成為班上的「小勇士」，透過「主動出擊」的方式，翻轉弱勢情境。
台灣青年民主協會表示，校園室內口罩令3月6日鬆綁，在開學後有近1週的準備時間，校方有較充足時間能向學生說明新防疫政策。但許多學生擔心，口罩令鬆綁後若仍戴著口罩會不會被同學覺得「很奇怪」，甚至發生排擠、霸凌。
青民協呼籲教育部與指揮中心加強溝通，別讓擔心疫情或還未適應的學生，因為戴口罩而遭到不合理對待，並舉例，2020年疫情之初，有小男孩因為戴粉紅口罩上學而遭到嘲笑，指揮中心在記者會上全體戴上粉紅口罩，力挺小男孩，引起社會各界同步效法，便是非常好的社會溝通範例。
青民協說，許多學生3年在學期間都沒見過同學的「真面目」，突然要脫下口罩難免緊張，教育部在鬆綁前的緩衝階段，應給予校園行政人員與教師更多支持，引導學生討論「戴著口罩的感受」、「放寬是否會有焦慮」，與學生一起建立逐漸鬆綁的心理準備，共同面對疫後的正常生活。
高中生YKS則說，樂見政策鬆綁，因為夏天戴口罩真的很悶熱，而且吃飯、戶外課，或跟同學出遊時，早已見過彼此真面目，對外貌在意的同學，即使戴口罩，「妝也是畫好畫滿」，脫口罩反而不用再擔心妝花了；但她擔心疫情，再加上戴口罩已成為習慣，還是會再觀察一陣子，才會脫口罩上課。