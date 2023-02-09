嘆國民黨宰割大安區 謝佩芬砲轟林奕華、鍾沛君、羅智強
原北市大安區立委林奕華做不滿任期，高升台北市副市長；國民黨大安文山區市議員鍾沛均今（9）日口出狂言，提議自己參選大安區立委，並與也有意參選的國民黨前台北市議員羅智強交換條件，引發論戰。有意再戰大安區立委的民進黨國際部主任謝佩芬晚間感嘆，從林奕華、鍾沛君再到羅智強，國民黨宰割大安區選民，真的讓人大開眼界。
記者黃宣尹／台北報導
鍾沛君今日表示，羅智強明年可參選士林、大同區艱困選區立委，她會固守大安區，每周都跨區串連，當選就職後每周排1天做羅的志工；若羅未當選她選上，她只做1屆，2028年轉為挑戰士林大同，相關發言一出，引發譁然，更被不少人批評違背民主制度。
謝佩芬對此表示，選戰還沒開始，鍾佩君竟已規劃好下一屆如何私相授受了，如此明目張膽還真是讓人大開眼界。
謝佩芬表示，一任議員都做不滿，為了參選桃園市長棄大安區而去的羅智強，現在又要回來深藍舒適圈選大安區立委，還請出總是跟中共同一個鼻孔出氣的立委高金素梅擔任榮譽主委，直接走極端路線，想要完美召喚深藍選票，也一樣讓人大開眼界。
謝佩芬說，做為大安區居民，若有任何人願意真心為大安區服務，都正面看待，良性競爭更是民主進步的動力。
然而，謝佩芬感嘆，現在看到國民黨上下，從林奕華貪得無厭、不負責任地沒收未來一整年的大安區立委席次，再到幾位擬參選人直接將權謀算計攤在大眾眼前，不談選民福祉，只講個人私利，讓人懷疑，莫非國民黨真的把大安區當作他們的俎上肉，任其宰割？