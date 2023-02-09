MLB／幫高橋宏斗打氣！前田健太：我也會努力不認輸
第五屆WBC世界棒球經典賽即將在三月點燃戰火，日前各隊的參賽名單也都逐漸公布，其中喊話本次要組成「史上最強」的日本武士隊，除了有大聯盟球星助陣外，日職的年輕球星佐佐木朗希、村上宗隆也將披上國家隊戰袍出征，中日龍隊的少年王牌高橋宏斗同樣以20歲的年紀入選，近日他上節目與大聯盟投手前輩前田健太進行訪談，前田健太在錄完節目後也在個人社群平台上發文鼓勵這位小老弟。
記者簡名杉/綜合報導
前田健太在個人Instagram上貼出與高橋宏斗的合照，提到高橋宏斗是去年賽季相當受矚目的選手，能與他談了不少棒球的話題非常開心，自己也受到許多刺激，最後祝高橋宏斗在WBC以及新賽季都有活躍的表現，並且表示「我也會努力不認輸」。
34歲的前田健太因為接受Tommy John手術治療受傷的韌帶，導致他從2021年8月底之後，就沒有在大聯盟投手丘上投過球，經過近一年半的復健後，在日前受訪表示「已經百分之百準備復出」，雙城隊總教練Rocco Baldelli也認為他有望在新賽季開幕週回到球場上。
新賽季也將是前田健太當時旅美與洛杉磯道奇隊簽下的8年合約最後一年，除了得力拚回歸以外，同時得為下一份合約努力。