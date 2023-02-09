NBA／拜登祝賀詹皇成總得分王 稱其「打破神聖的紀錄」
在昨天LeBron James成為NBA史上的總得分王以來，來自全球各地的祝賀和讚美有如潮水般湧來。而今(9)日美國總統拜登(Joe Biden)也透過影片來給予詹皇讚譽，他稱James打破了體育界的一項「神聖記錄」，還直言他的表現讓籃球運動整體得到了提升。
記者黃建霖/綜合報導
在James用一記經典的後仰跳投對Kareem Abdul-Jabbar完成超越之後，全聯盟都對於他所完成的事感到驚嘆。拜登的發言則代表了一個國家所能表達的最大肯定，「你提升了這項運動比賽的水平，不僅如此，就像Kareem和Bill Russell及其他在你之前出現的偉大球員一樣，你挑戰、並激勵了一個國家變得更好。」
「你打破了一項神聖的記錄，打出高水平的比賽。」拜登這樣說道，「請你堅持下去，並保持信念，我祝賀你和你美好的家庭，你的母親、妻子以及孩子。」
James曾4次獲得NBA總冠軍，他長達20年職業生涯為騎士、熱火和湖人效力過。他不只是個球員，也積極參與社區活動，在家鄉俄亥俄州的東北部，他的基金會幫助了數以千計的弱勢兒童，並在5年前開設了I Promise學校，讓來自高風險家庭的孩子也能得到好的教育。
在政治和民權領域，James支持民權運動，對前美國總統川做出激烈批評。Jabbar樂於看到後輩在場上場下的努力和成就，他寫道：「LeBron讓我再次愛上了這項運動，他讓我感到自豪，因為他是一直積極關心社區的運動員之一。」