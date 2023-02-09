刑事局高階警官異動！警職調整多達34人　13日交接到任

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1、刑事局偵九大隊副大隊長紀延熹調陞航警局刑警大隊大隊長。
2、刑事局偵四大隊副大隊長李名盛調陞國道警局刑警大隊大隊長。
3、刑事局偵二大隊副大隊長賴俊堯調陞司法科科長。
4、刑事局電偵大隊副大隊長游文勝調陞偵防中心主任。
5、刑事局反黑科研究員楊廷祥調陞督訓科督察。
6、刑事局秘書室研究員黃淑華調陞秘書室秘書。
7、刑事局偵六大隊副大隊長戴長生調陞預防科秘書。
8、刑事局公關室研究員李建翰調任偵一大隊副大隊長。
9、雲林縣警局刑警大隊大隊長曾順光調任刑事局偵二大隊副大隊長。
10、嘉義縣警局刑警大隊大隊長徐宏杰調任刑事局偵三大隊副大隊長。
11、新竹縣警局刑警大隊大隊長陳榮標調任刑事局偵四大隊副大隊長。
12、基隆市警局刑警大隊大隊長賴英門調任刑事局偵六大隊副大隊長。
13、彰化縣警局刑警大隊大隊長許忠彥調任刑事局偵七大隊副大隊長。
14、保二總隊刑警大隊大隊長賴欣宏調任刑事局偵九大隊副大隊長。
15、屏東縣警局刑警大隊大隊長陳志埕調任刑事局電偵大隊副大隊長。
16、鐵路警局刑警大隊大隊長劉貞汝調任基隆市警局刑警大隊大隊長。
17、苗栗縣警局刑警大隊大隊長吳柏羲調任新竹縣警局刑警大隊大隊長。
18、連江縣警局刑警隊隊長柯宏宜調任苗栗縣警局刑警大隊大隊長。
19、南投縣警局刑警大隊大隊長徐名谷調任彰化縣警局刑警大隊大隊長。
20、保七總隊刑警大隊大隊長葉明鐘調任南投縣警局刑警大隊大隊長。
21、宜蘭縣警局刑警大隊大隊長王嘉華調任雲林縣警局刑警大隊大隊長。
22、澎湖縣警局刑警大隊大隊長陳培德調任嘉義縣警局刑警大隊大隊長。
23、台東縣警局刑警大隊大隊長黃維和調任屏東縣警局刑警大隊大隊長。
24、刑事局偵三大隊隊長鄭偉豪陞任宜蘭縣警局刑警大隊大隊長。
25、刑事局偵四大隊隊長林書楷陞任台東縣警局刑警大隊大隊長。
26、刑事局偵七大隊隊長呂松浩陞任澎湖縣警局刑警大隊大隊長。
27、刑事局偵八大隊隊長翁士閔陞任保二總隊刑警大隊大隊長。
28、刑事局偵一大隊隊長顏光燦陞任保七總隊刑警大隊大隊長。
29、刑事局國際科隊長張瑋倫陞任鐵路警局刑警大隊大隊長。
30、刑事局偵二大隊隊長林佑裕陞任連江縣警局刑警隊隊長。
31、警政署第五序列專員徐子哲調任局長室研究員。
32、刑事局偵四大隊隊長林振瑞陞任研究員。
33、刑事局司法科股長李雅惠陞任研究員。
34、刑事局偵三大隊隊長黃文圳陞任研究員。（編輯：戴光育）1120209