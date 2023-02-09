新北雲林同鄉會新春團拜 正、副總統出席盼團結振興經濟
新北市雲林同鄉會今（9）日晚間在板橋舉行第五屆理監事會議及新春團拜餐會，總統蔡英文及副總統賴清德先後到場向鄉親賀新春，致詞時也都談到對雲林的建設與發展，期盼鄉親能團結共同愛台灣，讓今年的台灣經濟起飛、台灣更有力。
記者吳嘉億／新北報導
由於餐廳場地受限及維安考量，媒體記者無法入內採訪，在場的民進黨新北市議員李宇翔轉述說到，總統致詞時提到，希望在新北打拚的雲林鄉親依舊團結共同愛台灣，並且讓今年的台灣經濟起飛、台灣更有力。
在場的新北市議員黃淑君則是轉述賴清德致詞內容，說到雲林人與新北市關係深厚，故鄉的農產品產值最多，面對氣候變遷與糧食危機，以及農業生物科技，將來一定是國家重視的城市；也轉述外總統致詞提到對雲林建設的重視，以台西魚電共生綠能園區、中科虎尾園區及國家級老人高齡醫學福祉中心三項建設，希望在場離鄉背井外出打拚的雲林人，將新北市當成新故鄉，繼續打拚為新北、為雲林，並且一起守護台灣，讓台灣維持兩岸和平，讓經濟進一步發展。
稍早新北市長侯友宜也在理監事會議後、新春團拜餐會前到場，向理監事與鄉親致意，停留約十分鐘後便在蔡總統到達前先行離開，沒有與隨後進入會場的正、副總統及內政部長林右昌碰到面。