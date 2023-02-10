平鎮跆拳道美少女　全中錦三連霸

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雖然鍾毅龍身高僅158公分，但平鎮國中教練楊建治說：「毅龍雖然身材比較矮小，但體力強，距離感好且移動能力強。」不過，鍾毅龍賽前才剛鬧過「頭髮風波」，因為去理髮店師傅幫他燙起捲髮，但比賽時頭髮一溼就會蓋到眼晴影響比賽，結果被教練要求請哥哥幫忙把頭髮理成一個三分頭，但鍾毅龍雖然說：「頭髮沒關係順其自然就好，但我還是覺得我燙髮有比較帥到。」
除了國男45公斤級外，平鎮國中176公分九頭身美少女陳柔嘉，雖然賽前才剛流感發燒到40度，但她仍在國女59公斤級連勝4場寫下三連霸紀錄，但陳柔嘉對這次表現並不滿意，她說：「因為流感剛好，體力上還是有受到一點影響。」但這回除了陳柔嘉之外，擁有173公分身材的台、加混血兒莊亞儒，去年9月才從道館跟著學校跆拳道一同訓練，過去從沒拿過全國性比賽前三，但今卻連勝4場拿下國女63公斤級首面全國賽金牌，她開心的說：「能跟學校代表隊一同訓練果然有很大的進步，我感覺我的前腳進步最多。」
與平鎮國中同樣拿下3金的楊光國中小，參加國女42公斤級的王涵菲，去年10月全中錦才剛從國小升至國中，只打了1場就被淘汰出局，雖然王涵菲僅有151公分的袖珍身材，但卻很有自信的說：「當時第一場就輸很難過，但我告訴自己下一次就要拿冠軍！」王涵菲的宏武道館教練黃國師說：「涵菲最近的進步相當明顯，包括技術和心態都有很大的突破。」楊光教練羅元維也說：「涵菲積極、努力且上進，平常都跟著男子隊員一同訓練也不會摸魚。」