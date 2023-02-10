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平鎮跆拳道美少女　全中錦三連霸

▲平鎮國中長腿美少女陳柔嘉。官方提供
▲平鎮國中長腿美少女陳柔嘉。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，在台中台灣體育大學體育館進行第二天對打賽程登場，國男女11量級中桃園市就摘下7金，其中平鎮、楊光各抱走3金最佳，其中平鎮跆拳道美少女陳柔嘉完成三連霸與隊友台灣、加拿大混血兒莊亞儒都順利摘金而歸。

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首日對打賽程進行國中男、女子組共11個量級的激烈競爭，其中國男最輕量級的45公斤竟有多達96人報名參賽，參賽的選手一天內要連勝7場才能摘金而歸，結果金牌戰由平鎮國中的去年亞少賽國手鍾毅龍對上花崗國中林秉宏，前兩局雙方1比1平手，第3局兩人戰至快結束前還平手，沒想到最後一秒林秉宏非常大膽的用後旋踢，剛好被鍾毅龍側踢到頭驚險拿下今年全中錦最辛苦的金牌。

雖然鍾毅龍身高僅158公分，但平鎮國中教練楊建治說：「毅龍雖然身材比較矮小，但體力強，距離感好且移動能力強。」不過，鍾毅龍賽前才剛鬧過「頭髮風波」，因為去理髮店師傅幫他燙起捲髮，但比賽時頭髮一溼就會蓋到眼晴影響比賽，結果被教練要求請哥哥幫忙把頭髮理成一個三分頭，但鍾毅龍雖然說：「頭髮沒關係順其自然就好，但我還是覺得我燙髮有比較帥到。」

除了國男45公斤級外，平鎮國中176公分九頭身美少女陳柔嘉，雖然賽前才剛流感發燒到40度，但她仍在國女59公斤級連勝4場寫下三連霸紀錄，但陳柔嘉對這次表現並不滿意，她說：「因為流感剛好，體力上還是有受到一點影響。」但這回除了陳柔嘉之外，擁有173公分身材的台、加混血兒莊亞儒，去年9月才從道館跟著學校跆拳道一同訓練，過去從沒拿過全國性比賽前三，但今卻連勝4場拿下國女63公斤級首面全國賽金牌，她開心的說：「能跟學校代表隊一同訓練果然有很大的進步，我感覺我的前腳進步最多。」

與平鎮國中同樣拿下3金的楊光國中小，參加國女42公斤級的王涵菲，去年10月全中錦才剛從國小升至國中，只打了1場就被淘汰出局，雖然王涵菲僅有151公分的袖珍身材，但卻很有自信的說：「當時第一場就輸很難過，但我告訴自己下一次就要拿冠軍！」王涵菲的宏武道館教練黃國師說：「涵菲最近的進步相當明顯，包括技術和心態都有很大的突破。」楊光教練羅元維也說：「涵菲積極、努力且上進，平常都跟著男子隊員一同訓練也不會摸魚。」

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