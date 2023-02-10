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UBA／外援阿美傷膝、許浩翔禁賽　文化奪勝、晉級差一步

▲文化大學九龍10分。官方提供
▲文化大學九龍10分。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

外援阿美日前練球傷膝、不克擔綱，大二前鋒許浩翔違反隊規，被教練羅興樑禁賽，前三階段文化11戰拿6勝的洋土兩名功臣，本階段最後4場確定雙雙免戰，主隊開局雖因對手德霖科大球衣號碼錯置，賽前先罰1分，但客軍開局一波10：0超車，第一節25：19小贏，文化第二節追成29：29後次第主導比賽，最終4人得分上雙，最終88：63後來居上，拿下睽違12年後，UBA重新回到陽明山文化體育館的首勝。

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這也是文化開季先4連敗再5連勝，接著輸政大但贏萬能後，近8戰的第7勝，累計7勝5敗，10日起最後3戰將續在主場依序對中興、輔大、僑光，再添1勝大抵就可繼107學年最後拿第八後重返八強，特別是今天只要先贏目前1勝11敗的中興，第8勝入袋，八強門票應就八九不離十。

這也文化繼104、108學年兩度擊敗德霖，隊史對戰3連勝，且是在98學年文化承辨男一級八強複賽及男、女總決賽後，13年後UBA再上陽明山的第一戰，文化再嘗主場贏球滋味，彌足珍貴。

且現場冠蓋雲集外，目前征戰各職籃的文化歷來傑出校友，如施晉堯、宋宇軒、林秉聖、周承睿等人，都回娘家共襄盛舉，且與有榮焉。

系出名門、已故乃父是前中華男籃國手熊仁正的大三射手熊哲言說，老爸以前應在文化比賽過，但並非目前這座體育館，13前文化辦過UBA他沒參與，今天終於未再錯過，感覺很棒，且贏球作收。

教練羅興樑說：「明天如在自家順利贏中興，可望重返睽違3季的八強，意義更深遠，因而無論如何一定要拚贏。」但話鋒一轉，羅興樑說，阿美膝傷不輕，雖不必動刀，但宜多些休息養傷，本階段將由另一外援九龍頂替出賽，也考驗九龍是否扛下重任。

至於前三階段表現不錯，且有幾場他跳出扮致勝關鍵的許浩翔，年後些微違反隊規，羅興樑說，即便許浩翔現在球隊站穩先發位置，但一視同仁，誰犯錯他都得處理，此一階段予以禁賽，略施薄懲，給他一個警惕，對其他辛苦練球、比賽的球員才公平。

羅興樑說，相隔13年再當地主，第一戰普遍經驗不足的球員，難免有壓力，反之，德霖沒有包袱，開賽放得開，10：0給文化一個下馬威，幸第二節起文化找到節奏，得以翻轉比賽。

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