UBA／外援阿美傷膝、許浩翔禁賽　文化奪勝、晉級差一步

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這也文化繼104、108學年兩度擊敗德霖，隊史對戰3連勝，且是在98學年文化承辨男一級八強複賽及男、女總決賽後，13年後UBA再上陽明山的第一戰，文化再嘗主場贏球滋味，彌足珍貴。
且現場冠蓋雲集外，目前征戰各職籃的文化歷來傑出校友，如施晉堯、宋宇軒、林秉聖、周承睿等人，都回娘家共襄盛舉，且與有榮焉。
系出名門、已故乃父是前中華男籃國手熊仁正的大三射手熊哲言說，老爸以前應在文化比賽過，但並非目前這座體育館，13前文化辦過UBA他沒參與，今天終於未再錯過，感覺很棒，且贏球作收。
教練羅興樑說：「明天如在自家順利贏中興，可望重返睽違3季的八強，意義更深遠，因而無論如何一定要拚贏。」但話鋒一轉，羅興樑說，阿美膝傷不輕，雖不必動刀，但宜多些休息養傷，本階段將由另一外援九龍頂替出賽，也考驗九龍是否扛下重任。
至於前三階段表現不錯，且有幾場他跳出扮致勝關鍵的許浩翔，年後些微違反隊規，羅興樑說，即便許浩翔現在球隊站穩先發位置，但一視同仁，誰犯錯他都得處理，此一階段予以禁賽，略施薄懲，給他一個警惕，對其他辛苦練球、比賽的球員才公平。
羅興樑說，相隔13年再當地主，第一戰普遍經驗不足的球員，難免有壓力，反之，德霖沒有包袱，開賽放得開，10：0給文化一個下馬威，幸第二節起文化找到節奏，得以翻轉比賽。