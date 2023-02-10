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UBA／游艾喆準大三元　12戰7度破百寫紀錄

▲政治大學游艾喆10分8籃板11助攻。官方提供
▲政治大學游艾喆10分8籃板11助攻。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

第一節領先10分、上半場47：41、第三節開局先掉2分後，尋求三連霸的衛冕軍政大繃緊神經，跨三、四節拉出44：10的誇張海嘯攻勢，一度91：53超前38分，最終102：64輕取臺藝大，111學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽開季12連勝，續寫隊史新猷，也是連3場、開季12戰7度破百，歷來僅見。

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這也是政大107學年重返一級舞臺後，跨5季對臺藝的6連勝，含上季預、複賽2連勝，美中不足的是，大三主控游艾喆先發23分鐘，拿10分11助攻8籃板，差2籃板生涯第一次「大三元」，也是UBA三年來第6次以些微之差，與「大三元」擦肩而過。

賽後政大教練陳子威「些些自責」說：「都是我的錯，再讓游艾喆多打個幾分鐘，他應可達標。」

陳子威說，個人紀錄雖可遇不可求，但游艾喆肯定有這資質及潛能完成「大三元」，也是本季他給游艾喆的一個目標，下次還有機會，應遲早可以圓夢。

游艾喆說：「無關教練讓我打幾分鐘，其實我最後也有點沒力，自己還得再加油。」

游艾喆過去5度與「大三元」交之交臂，含上階段對文化11分10助攻7籃板，上季預賽對健行12分11籃板9助攻，對僑光科大10分11籃板9助攻，兩次都差1助攻，小巨蛋四強準決賽對萬能科大則是12分10助攻7籃板，109學年他大一菜鳥，冠軍賽對世新14分14助攻7籃板。

教練陳子威說，上階段打完後近這3周，跟虎尾科大打2場練習賽，初三收假，今天上半場打得有點掙扎，加上防守稍鬆，尤其讓臺藝外援阿拉薩太易得分，且漏不少三分空檔，下半場防守加壓，得以擺脫糾纏。

上季第七臺藝中斷上階段的3連勝，累計8勝4敗，差一小步連兩季晉八強，11人上場9人得分，外援阿拉薩12分16籃板，連4場開季11度「雙十」，蘇培凱11分，余維豪、喬納森各10分。

教練葛紀豪說：「下半場泰半在練兵、磨板凳，已讓政大破百，不能再讓游艾喆大三元。」

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