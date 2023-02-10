UBA／游艾喆準大三元　12戰7度破百寫紀錄

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賽後政大教練陳子威「些些自責」說：「都是我的錯，再讓游艾喆多打個幾分鐘，他應可達標。」
陳子威說，個人紀錄雖可遇不可求，但游艾喆肯定有這資質及潛能完成「大三元」，也是本季他給游艾喆的一個目標，下次還有機會，應遲早可以圓夢。
游艾喆說：「無關教練讓我打幾分鐘，其實我最後也有點沒力，自己還得再加油。」
游艾喆過去5度與「大三元」交之交臂，含上階段對文化11分10助攻7籃板，上季預賽對健行12分11籃板9助攻，對僑光科大10分11籃板9助攻，兩次都差1助攻，小巨蛋四強準決賽對萬能科大則是12分10助攻7籃板，109學年他大一菜鳥，冠軍賽對世新14分14助攻7籃板。
教練陳子威說，上階段打完後近這3周，跟虎尾科大打2場練習賽，初三收假，今天上半場打得有點掙扎，加上防守稍鬆，尤其讓臺藝外援阿拉薩太易得分，且漏不少三分空檔，下半場防守加壓，得以擺脫糾纏。
上季第七臺藝中斷上階段的3連勝，累計8勝4敗，差一小步連兩季晉八強，11人上場9人得分，外援阿拉薩12分16籃板，連4場開季11度「雙十」，蘇培凱11分，余維豪、喬納森各10分。
教練葛紀豪說：「下半場泰半在練兵、磨板凳，已讓政大破百，不能再讓游艾喆大三元。」