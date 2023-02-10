UBA／世新大學12連勝寫新猷　卻傷了王牌陳將双

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陳將双只打9分鐘，5投中2加4罰4中，僅8分進帳，一戰中斷開季連11場破20分紀錄，迄今12戰場均22分，僅次於臺藝大外援阿拉薩的23分，暫排第二。
只是，陳將双傷勢待追蹤觀察，重創的上唇是否得縫針不知，教練何正峰說：「受傷後陳將双已把矯正牙套拆下，經驗判斷，無論上唇是否縫針，肯定會浮腫，明天對臺師他應是上不了，至於最後兩戰對萬能、政大，特別是12日壓軸對衛冕軍政大，屆時將視狀況再做決定，但一定尊重他自己的選擇。」
陳將双因牙齒有點亂，裝了矯正牙套，矯正期2年上下，今天這一撞，恐得重新調整，多少也打亂了世新的佈局，但何正峰說：「還好已晉八強，磨板凳也OK，且他人多了揮灑空間，未必是壞事，像今天陳將双傷退後，替補表現也不錯。」
世新3人得分上雙，張俊生14分之外，外援丹尼爾19分15籃板，連9場開季10度「雙十」，簡賀宇15分，新外援庫克10籃板，3度兩位數。
上季第八國體累計6勝6敗，陳澔翔15分、陳力生13分，謝承諳9分10籃板4助攻。教練桑茂森說：「第一節純屬意外，沒想到他會受傷。」國體面臨保八危機，最後3戰依序對健行、義守、臺藝，桑茂森說，得設法抓後兩場，無法添這2勝，大抵無緣八強。