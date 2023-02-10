Netflix開抓寄生帳號！收費新制「這4國用戶」率先上路
為了找回流失用戶，影音串流平台Netflix規範僅限同住者才能使用共享帳號，本週表示，先前曾發布實施的密碼共享規範，會率先在加拿大、紐西蘭、葡萄牙、西班牙這4國先上路，用戶需先設定主要收看地點，並為額外用戶支付數美元費用。
編輯中心／綜合報導
Netflix先前在智利、祕魯等國進行打擊寄生帳號測試，去年也宣布過，將在今年第一季擴大實施相關政策，本月8日，Netflix即宣布，要在加拿大、紐西蘭、葡萄牙、西班牙4國增加共享收費的機制，已解決再和對手激烈競爭中流失訂戶，密碼共享問題的問題。
Netflix表示，官方會透過電腦IP、設備、帳戶活動狀況來偵測，如果非同住家人子帳戶就需要「輸入4碼驗證碼」確認，且須透過主要帳戶擁有者的電子郵件地址或手機號碼接受，並在15分鐘回填。
此外，Netflix也同步推出支援廣告的方案，標準或高級方案會員現在最多可以增2個額外會員子帳號，此後在加拿大每增1人共享，每月多支付7.99加幣（約新台幣179元）、紐西蘭為7.99紐幣（約新台幣152元）、葡萄牙3.99歐元（約新台幣129元）、西班牙為5.99歐元（約新台幣193元）。（編輯：林莞茜）