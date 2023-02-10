北韓閱兵疑亮「洲際飛彈、戰術核武」 金正恩偕妻女共賞
北韓本月8日在首都平壤金日成廣場舉行夜間閱兵儀式，紀念「朝鮮人民軍」建軍75週年，疑有多枚新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17」（Hwasong-17），以及遠程巡弋飛彈、戰術核武運用部隊亮相。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《韓聯社》等韓媒報導，雖然北韓官媒並未提及洲際彈道飛彈的具體型號，以及是否有新型武器，但從美國太空技術公司麥克薩科技（Maxar Technologies）的衛星影像可見，疑似有「火星-17」洲際彈道飛彈、搭載中遠程導彈的移動發射車（TEL）陸續出現，不排除是北韓日前試射的，搭載固體燃料發動機之新型導彈，威力更強大。
在北韓民眾「自豪」的歡呼聲中，北韓展示其軍事成果，據悉當晚至少有2.2萬人聚集在金日成廣場。
北韓最高領導人金正恩出席閱兵儀式，一身黑色大衣、搭配黑色禮帽，讓外界聯想到其祖父金日成生前也經常以這種扮相示人，就連他的寶貝女兒金珠愛（音譯）也是一襲深色大衣跟帽子，由父親牽著手，在軍隊的夾道式歡迎下登場，母親李雪主則緊跟其後。
由於金珠愛近期經常陪金正恩出席公開活動，而且幾乎都與軍事有關，就連北韓官媒介紹金珠愛時所用的稱謂也在逐漸「升級」，引發外界關注，這是否意味著金珠愛是金正恩屬意的接班人。
對此韓國統一部則表示，不排除一切可能，也會密切關注情況，但現在就將金珠愛視為未來的北韓領導人還言之過早。