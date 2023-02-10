MSCI公布！台股早盤跌40點 車用與觀光餐飲抗跌走高
美債殖利率曲線出現1980年代以來最嚴重的倒掛，美股四大指數昨（9）日跌多漲少，MSCI明晟今（10）日公布2月最新季度調整，全球標準型指數成分股台股無新增刪除，台北股市今日開盤後先走高，但沒多久來到盤下跌40多點。權值股台積電早盤漲6元，來到546元，漲幅近1%。其他大型電子股稍作休息，大立光強漲2%。而今日車用電子與電動車概念股一樣強勢，連鎖餐飲與觀光相對抗跌走高。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數9日下跌249.13點，或0.73%，收33699.88點；那斯達克指數下跌120.94點，或1.02%，收11789.58點；標普500指數下跌36.36點，或0.88%，收4081.5點；費城半導體指數上漲4.00點，或0.13%，收3059.62點。
台北股市今日開盤後，稍稍走高便來到盤下，來到15564點附近。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲6元，來到546元，漲幅近1%。聯電跌0.3%，世界先進漲1%以上，力積電跌0.5%。其他電子股，如聯發科、群創、友達、和碩、緯創、國巨、旺宏、華碩跌0.5%以上，大立光強勢漲2%。
今日車用電子與電動車概念股同樣強勢，有量漲5%，美琪瑪、環天科、光頡、精材漲3到4%，江申、德微、廣宇、裕隆、憶聲、康普、聚和、華德動能、高力漲1到2%。連鎖餐飲表現強勢，八方雲集漲逾4%，漢來美食漲3%，瓦城、乾杯、亞洲藏壽司、王品漲1到2%。觀光股也不俗，雄獅、晶華、山富、鳳凰、華園漲1%以上。