升值曇花一現！憂美續升息 新台幣早盤再貶探30.105元
美債殖利率曲線出現1980年代以來最嚴重的倒掛，加上投資人擔心美國聯準會（Fed）繼續升息，美股跌多漲少，美元指數續在103盤整，亞洲主要貨幣兌美元則盤整偏弱，新台幣兌美元今（10）日早盤開低後，一度回升，但仍不及美元買盤力道，目前又回貶，只是高低價差也僅4.3分，目前在30.085元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
在美國企業財報好壞參半及美債殖利率上升影響下，美股指數跌多漲少，MSCI明晟今日公布2月最新季度調整，全球標準型指數成分股台股無新增刪除，台股今日開盤後先走高，但沒多久來到盤下跌40多點，目前在平盤上下震盪。
國際匯市部分，由於美國聯準會官員接連釋「鷹」，市場擔心美國聯準會將持續升息，亞洲主要貨幣兌美元依舊盤整偏弱，韓元今日早盤來到1263.65兌1美元，日圓兌美元在131.66價位，倒是人民幣中間價小幅上調21基點，來到6.7884兌1美元，離岸人民幣兌美元來到6.7933附近。
至於新台幣兌美元今日早盤也開低，以30.1元、貶3.2分開出，在台股也開低及韓元、日圓等亞幣盤整偏弱下，新台幣一度下探30.105元，之後一度止貶回升，來到30.062元。還是不及美元買盤壓力，又回貶，目前在30.085元震盪整理。