影／台灣人權形象重創 范雲：移工、外籍生議題非常嚴重
台灣人權議題在近幾年受到國際社會的放大檢視，美國勞動部在2020年9月首度將台灣遠洋漁獲列入《童工及強迫勞動製品清單》，並指出若台灣持續未從清單中除名，將可能失去美國出口市場，以及遠洋漁獲貿易的競爭力。台灣漁業的經濟效益有目共睹，然而卻屢傳出外籍漁工遭到苛待、低薪壓迫、薪水遭扣留或不給薪和髒亂、非人道的住宿環境，讓國際間對台灣對待移工的印象十分差，本次專訪重視人權的立法委員范雲，來談談台灣的人權議題。
記者賴正琳／綜合報導
掛著親切的微笑，現任民主進步黨籍立法委員、民主進步黨立法院黨團副書記長和國立台灣大學社會學系副教授的范雲，對於台灣的人權議題有深入的見解。范雲在訪談中指出，自己首先關心台灣教育議題，是否居住在台灣的年輕人都能獲得受教權，以及外籍生來台灣是否受到善待；再來，她表示關心台灣性別平等議題，包括性私密影像、跟騷法的推行和婦女權益；接著，她對同性戀收養孩童議題也十分關注，范雲認為現行法規對同性戀依然存在不平等的規範；范雲同時關注外籍移工的權益，尤其是女性的家事移工。「過去外籍家事移工的權益相當不受保障，甚至不受《勞基法》保障。時常耳聞家事移工可能會面臨高工時、低薪、性騷擾和性侵的狀況，目前我為所有女性家事移工爭取到產保，不只是保障移工，同時能減輕雇主負擔。」范雲說。「當外籍家事移工和雇主間產生爭執或職業災害的事情發生，其實他們很難為自己的權益發聲，這也是近幾年我積極為移工爭取和關注的議題。」
另外，台灣的外籍漁工問題也是很大的爭議點。范雲指出，台灣苛待外籍漁工的程度，甚至被美國機構拿來和中國新疆棉議題相提並論，都被看成是嚴重剝削的勞工現象。「這其實讓人很難以接受，因為台灣的漁獲量在國際上排名很前面，可是當漁船僱用外籍移工，卻可能面臨強迫勞動，人權排名甚至是吊車尾。因此我積極督促漁業署，針對此議題做出改善。」
近幾年民間人權團體都在關心外籍漁工的權益，包括在船上的通訊權。范雲表示漁業署在民團和立委的倡議之下，以獎勵性質的方式讓漁船逐漸裝設「Wi-Fi」，她認為保障漁工的通訊權，等於保障了漁工能向外求援的管道，能大幅度地降低被虐待致死或是苛待的事情發生。
事實上，近年來許多民團都在為台灣的人權議題奔走和倡議，例如台灣勞工陣線秘書長孫友聯，多次為移工發聲；或是綠色和平組織針對台灣的權宜船問題進行調查，包括外籍漁工慘遭謀殺、虐待和折磨的事情不斷傳出。如果要提升台灣的國際形象，以及真正做到消彌族群歧視和差別待遇，台灣還有很長的一段路要走。