台灣KOL「和宋慧喬自拍」　揭女神一舉動：瞬間融化

影／外籍生遭踢爆被當奴工　立委范雲發表看法

▲范雲接受專訪時，談外籍生議題。（圖／翻攝自臉書）
▲范雲接受專訪時，談外籍生議題。（圖／翻攝自臉書）

記者賴正琳／綜合報導

近年以來，台灣深陷外籍生慘被當成奴工對待的高等教育風波，《報導者》深入調查並揭露的中州大學事件震驚社會，范雲痛批此行為根本是將外籍生當作人口販運。當記者專訪立委范雲，她表示自己本身在大學任教，對於學生處境感同身受，無法容忍外籍生遭苛待。

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過去范雲曾和台灣勞工陣線等民團舉行「國際學生淪為血汗奴工？！台灣高教不能成為人口販運溫床」記者會，當時《報導者》揭露一名來自烏干達、過去在中洲科大就讀的學生Collines的自述，他懷抱夢想來台，然而在過去兩年內，他陷入每天超時工作超過10小時、幾乎沒有辦法睡覺、連續數月只能吃40元排骨飯果腹的窘境，該名學生說：「我在中洲大學做了兩年的學生，耐心和忍耐已經超過自身極限，我在肢體、心理上被虐待，沒有辦法得到好的教育。」

▲史瓦帝尼大使戴敏尼(中，著西裝者)及使館人員與中州科大史瓦帝尼外籍生座談，了解學生在台的學習生活情形。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）
▲中州科大史瓦帝尼外籍生座談會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）
現任民主進步黨籍立法委員、民主進步黨立法院黨團副書記長和國立台灣大學社會學系副教授的范雲，長期關注台灣人權議題，她雖然肯定台灣的新南向政策，但認為台灣對待外籍生的方式可以做得更好。「我關注台灣的新南向專班時，發現有一些沒有辦法管控品質的問題出現。舉例來說，中州大學的外籍生被當作血汗勞工的事情被媒體揭露後，傳到國際上，讓國際學生都對台灣的印象變差，就好比台灣人民對柬埔寨詐騙集團相當敏感一樣，其他國家媒體也會報導來台讀書卻被當成血汗勞工，教育人民不要被騙來台。」范雲說。「台灣國際人權的學生問題必須要受到重視，我認為外籍學生的建教合作、實習、和教育都應該要有專門的申訴管道，能夠運用他們能看懂的語言進行溝通，以免遭到欺瞞或剝削。」

▲立法委員范雲關注國際人權議題，曾在台聲援西藏。（圖／報系資料照）
▲立法委員范雲關注國際人權議題，曾在台聲援西藏。（圖／報系資料照）
提及2023年的計畫，立委范雲說她有很多規劃要做，她表示台灣的教育制度急須改善，尤其是「校長的獨裁現象」。她認為台灣的大學常常淪為「校園自主、校長一人作主」，學生幾乎難以左右校園政策。「我觀察歐洲的大學，他們的學生至少有四分之一參與的保障，但台灣只有十分之一的參與權，實在太低了。」范雲指出，如果能讓校長獨裁的現象受到制裁，或許也能讓台灣的外籍生議題能夠獲得全面的改善，讓外籍生能夠合理地申訴自身的遭遇，並脫離被當作血汗勞工的窘境。

根據教育部統計資料，110學年度全台有6.4萬位境外學位生，是十年前的2.56倍；其中私校的人數3.8萬更是十年前的8.26倍。學生人數急遽增長，然而外籍生卻仍然面臨可能「被騙來台灣」和慘被剝削的困境，是台灣社會都應該重視和關注的議題。


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