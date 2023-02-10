NBA／勇士選擇了現在　承認Wiseman是一次巨大的選秀錯誤

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據ESPN記者Adrian Wojnarowsk暴龍i，勇士參與了老鷹、活塞和拓荒者的四方交易，關於他們球隊操作的內容可以簡化為送出Wiseman得到Payton。去年夏天他們為了節省豪華稅，而只能看著後者以3年合約總值2610萬美元的報價被簽走，而選擇不匹配，內部許多老將對此感到不滿。
勇士這兩季進行雙向計劃，一方面保持競爭力爭奪冠軍，一方面培養新人準備接班，然而今年西區前所未有的壓力，以及他們內部自身輪換緊繃的問題，促使球隊最終務實的進行了交易，放棄了管理層一直很看重的Wiseman。
Wiseman或許是有潛力的，但他沒能說服人們自己可以在勇士打出來，本季他在內線輪換上排在Kevon Looney、JaMychal Green和雙向合約球員Anthony Lamb之後。最終他的堅定支持者——老闆Joe Lacob也按下交易同意鈕，這象徵著球隊一次代價高昂的選秀失敗。
Payton對於他本人和球隊來說都是積極的訊號，他在防守端很全面、能限制對方主要得分手，重點是理解勇士的體系在做些什麼。而那是年輕的Wiseman始終無法弄明白的部分。
Steve Kerr在去年總冠軍賽，直言Payton在第4戰的回歸對於球隊幫助很大，他帶來球隊需要的速度和運動能力，並且在小球陣容中不會犧牲防守。但是他的身高僅有188公分，若算上他，勇士在替補陣容中有3名球員身高不到194公分——另外還有Jordan Poole和DiVincenzo，他們有一些尺寸上的問題。
關於Wiseman，其態度是始終被所有人稱讚的，到了活塞他會有更好的發揮——儘管上限應該沒有當初勇士管理曾所看的那麼高。
在爭取眼下成功的同時，培養未來，過去不是沒有球隊嘗試過，馬刺就在他們第5冠的途中培養出了Kawhi Leonard，但勇士似乎太過貪心，他們想一次培養多名年輕球員，並冀望他們直接成為主要輪換，那不太現實。
而在勇士的體系中，內線球員的價值在防守端遠大於進攻，那對於Wiseman來說又是更大的挑戰，他的對抗和站位一直有很大的問題，再加上勇士的戰績壓力，也讓他無法得到出賽時間磨練，那樣頻繁的在G聯賽上上下下終究不是辦法。
Payton沒辦法直接讓勇士回到上賽季總冠軍層級的表現，但至少他們已經做出了選擇，讓球隊掙扎且停滯不前的Wiseman時代結束了。