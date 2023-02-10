今北部變天有雨！情人節冷氣團報到 「這天」最冷剩12度
今（10）日東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，整天會有局部性陣雨，尤其是新竹以北到了中午以後，降雨會開始比較持續，提醒民眾下班別忘攜帶雨具；北台灣溫度偏涼高溫約在攝氏21到22度，其他地區高溫在攝氏24到29度，南部內陸地區高溫來到攝氏30度左右，中南部地區日夜溫差大，南來北往要多加注意。而本週末為低溫前最後好天氣！情人節（2/14）迎來冷氣團，從下週一（2/13）下半天起全台急凍4天，最冷時間為情人節當天晚上至15號清晨，台南以北地區最低溫下探攝氏12到14度。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員趙竑表示，本週末東北季風減弱，為低溫急凍前的最後好天氣，下週一（13日）午後開始到情人節（14日）迎來一波鋒面，北部、東半部降雨機率高要記得帶傘！到了15號後改為迎風面降雨，雨勢停歇的空擋變多。
尤其下週一開始冷氣團報到！晚上開始溫度明顯下滑，全台急凍4天，最低溫在14號晚上至15號清晨，是這波空氣最強的時間，台南以北地區低溫下探攝氏12到14度，其他地區約攝氏15到17度，提醒民眾下週注意濕冷天氣。
而今日西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，新竹、苗栗、台中及彰化已觀測到能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。預報員趙竑表示，今日雖有濃霧影響能見度，不過下午受到東北季風風力增強影響，濃霧狀況就會明顯好轉。